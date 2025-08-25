馬術／延續媽媽當選手 張爰爰目標突破自己

因為媽媽而接觸到馬術的張爰爰，在訓練與比賽的過程中，一次次學會面對挫折與挑戰。年僅13歲的她已在國際舞台拿過佳績，但她對於未來仍保持平常心，現在最大的期許，是與自己的愛馬一起突破目前跳出的最高高度，再往上推進10公分。

張爰爰的媽媽曾是馬術選手，她從小便耳濡目染，或許是有遺傳的基因，喜歡各種動物的她對馬更是情有獨鍾，小一到馬場體驗過後，她不只不害怕身形相對高大的馬匹，更愛上騎馬的感覺，她說：「很喜歡在馬上的律動，而且馬術的魅力就是馬像你的夥伴一樣，一起完成一件事情很有成就感。」

「很多人會覺得馬很可怕，因為牠很大，但其實馬比想像中聰明，也很有靈性。」張爰爰表示，自己因為家裡有養大狗，從小便很習慣與大型動物的高度落差，但如果一般大眾會害怕，建議可以到休閒馬場從餵紅蘿蔔或散步這類簡單的互動開始，會比較容易降低恐懼，再體會馬術的魅力。

張爰爰也是騎了兩、三年之後，才在國小三年級決定要成為一名選手，慢慢地從30公分、60公分往上跳。在面對馬術這件事，她的心態雖然沒有太多變化，但訓練上的落差以及馬匹不配合等等挫折，讓他體會到不同的困難，不過她始終保持正向的心情，認為有些事情自己沒辦法控制，就要放開來、不要想太多，就連五月受訪當天的賽事，因為雨勢過大必須取消，他也平常心看待。

今年三月在台中后里舉辦的亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽，因為選手參賽合作的馬匹是現場抽取，並非自己平常的愛駒，相當考驗騎手短時間的應變能力，張爰爰也展現成熟態度，她坦言，試騎的當下會大概了解馬的個性，但其實很難快速地培養默契，所以專注做好能做的事，而最終她在100公分級為台灣奪下銅牌，首次參加國際賽就留下好成績。

儘管在國內的成績也有穩定維持，但張爰爰透露，將來上大學可能將馬術轉為興趣，不會以競技為導向，希望將興趣與工作分開來。不過現階段她還是有給自己目標，除了盡力在每場賽事跳出最好表現來爭取名次之外，也想挑戰更高的高度。