92歲「銀髮飛人」破4項短跑世界紀錄 研究揭驚人身體秘密

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
義大利短跑女將瑪岑加高齡92歲仍在田徑場上奔馳，同時保有4項90歲以上女子短跑世界紀錄。圖/取自@TMIHARINI在X的照片
義大利短跑女將瑪岑加高齡92歲仍在田徑場上奔馳，同時保有4項90歲以上女子短跑世界紀錄。圖/取自@TMIHARINI在X的照片

義大利短跑女將瑪岑加（Emma Maria Mazzenga）高齡92歲仍在田徑場上奔馳，同時保有4項90歲以上女子短跑世界紀錄。科學團隊研究後驚訝發現，她的心肺功能宛如50歲，肌肉內的線粒體、血液循環和神經通路皆與20歲年輕人一樣強健，展現出堪稱「銀髮飛人」驚人的逆齡體能。

瑪岑加19歲起參加田徑，但因家庭原因中斷運動生涯，直到53歲才重返跑道。去年，她以51秒47打破女子90歲以上室外200公尺短跑世界紀錄，1個月又刷新自己的成績，縮短了1秒。今年7月，她受訪透露，「這屆世錦賽，只有我和另個美國選手」，幾乎可說已是「跑遍天下無敵手」。

義大利與美國研究團隊分析發現，瑪岑加的心肺功能相當於50歲的人，而肌肉中的線粒體運作狀態與健康的20歲年輕人相仿。

另外，研究人員指出，她在影響速度表現的快縮肌纖維（fast-twitch muscle fibers）方面與健康的70歲人相近，並非特別突出；但在影響耐力的慢縮肌纖維（slow-twitch muscle fibers）、血液循環與神經通路等表現，卻和20歲人幾乎一致。

研究共同負責人之一的桑柏格（Chris Sundberg）直言：「不論是基因或生活習慣等影響，她能保持大腦、神經與肌肉之間的訊號傳遞，遠比一般90歲者健康。」

瑪岑加的日常也揭示另一個關鍵：規律運動與簡單飲食。她每周跑步2至3次，休息日會散步；飲食則以牛排、魚、荷包蛋為主，少量搭配義大利麵或米飯，並避免在跑步前3小時進食。

專家指出，瑪岑加的案例說明「運動永遠不嫌晚」。許多高齡菁英跑者都是中年後才開始訓練，只要持續保持高活動量，就能有效延緩老化，甚至創造世界紀錄。

瑪岑加正在備戰9月在義大利卡塔尼亞（Catania）舉行的100公尺、200公尺賽事，並於11月投入冬季室內訓練。她笑說，以這個年紀做長線規畫不切實際，「就每個月、每個月往前跑」。

