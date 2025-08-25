JLPGA 正巡再登台、鴻海公開賽2026登場 總獎金突破200萬美元

亞洲女子高爾夫重磅消息！在鴻海（2317）科技集團支持下，台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）與日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）25日正式簽署合作協議，將共同舉辦「JLPGA巡迴賽特別公認競技－台灣鴻海女子高爾夫公開賽」。JLPGA正巡賽相隔48年後，明年3月將正式重返台灣！

預計在2026年3月中旬舉行的「JLPGA巡迴賽特別公認競技－台灣鴻海女子高爾夫公開賽」，主要為「鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」升格而成，鴻海過去兩年攜手TLPGA打造此全台最高規格賽事，逐年提高獎金與競爭強度，提升台灣女子高爾夫的賽事水準。本次更進一步促成與JLPGA的跨國共證合作，推動台灣賽事躍上國際殿堂，讓台灣選手登上JLPGA正巡舞台爭取世界積分。

JLPGA巡迴賽自1968年成立，目前是世界第二大女子高爾夫巡迴賽，2025年舉辦多達37場賽事，總獎金超過40億日圓，豐厚的獎金、完整的賽程與強大的國際選手參與度，使得JLPGA成為亞太地區極具代表性的女子高爾夫舞台，也是許多台灣女子高爾夫選手海外挑戰國際賽事的第一站。

JLPGA巡迴賽前一次正式在台灣舉行，已是1978年的「中華女子公開賽」，至今相隔48年之久；同時，這也是自1980年「日豪親善高爾夫對抗賽」在澳洲舉行後，JLPGA睽違46年的首場海外巡迴賽事。