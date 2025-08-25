東園國小稱霸威廉波特 蔣萬安視訊頻讚：回國吃大餐慶功
北市東園國小以7：0完封美國組冠軍內華達州。市長蔣萬安上午也與東園國小球員、教練等視訊獻上滿滿祝福，小選手們興奮到喊「不累」，並跟市長約好回來吃大餐慶功，蔣也允諾教練，會全力協助增加專任教練。
這次是台灣暌違29年再度稱霸威廉波特少棒賽，台北市國小隊伍拿到威廉波特冠軍，蔣萬安相當開心，一早也在臉書貼文祝賀「孩子們，你們做到了！」恭喜東園國小少棒隊在美國威廉波特少棒的殿堂「世界少棒錦標賽」勇奪總冠軍。
蔣萬安說，上一次台灣在威廉波特封王已是1996年的復興少棒。睽違29年，東園小將們憑藉著堅強的實力和團隊精神，再一次讓國人看見少棒賽事的熱血精神、讓世界看見台灣。東園少棒是台北市歷史最悠久的少棒隊，年輕的小選手們挺過集訓的辛苦、扛住國際賽場的高壓，拿下世界第一，是台灣之光、台北的驕傲，「我以東園少棒為榮！」
蔣萬安也跟小選手約好「我等你們回國一起吃大餐慶功！」今天視訊也問小選手想吃什麼慶功？結果許多人喊要吃和牛、有的喊吃海鮮，蔣萬安乾脆說「那吃自助餐好了。」
教練也在跟市長蔣萬安視訊時提到，這次每一隊都非常難纏，不過第一場墨西哥打響第一砲後，後續比賽就一帆風順，謝謝教育局贊助非常多經費，也謝謝市長對球隊支持，孩子有機會拿到冠軍，這個冠軍是屬於大家的。
