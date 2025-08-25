快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

聽新聞
0:00 / 0:00

美網／約克維奇「奇怪的比賽奪勝」 坦言擔心狀態

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞名將約克維奇。 路透社
塞爾維亞名將約克維奇。 路透社

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在美網首日賽程登場，他雖以6：1、7：6（7：3）、6：2拍下地主19歲小將勒納．田（Learner Tien），但身體明顯並非在最佳狀態，光是第二盤就出現20次非受迫性失誤，自己都形容是場「奇怪的比賽」。

小約的腳步不如過往敏捷，第二盤結束還申請傷停治療，他說：「這是場奇怪的比賽，第一盤才進行20分鐘，第二盤卻打了1個小時又20分鐘，我們打出完全相反的兩盤。」小約提到，第二盤自己能保持穩定，並在「搶七」拿下勝利十分重要，「那知道我開始感覺好多了。我總是能做得更好，不過這是這場賽事好的開始。」

勒納．田目前雖只排名50，不過今年已經有4度擊敗世界前10的紀錄，今天也一度造成小約威脅，塞爾維亞名將坦言雖然開賽表現很不錯，但第二盤沒能延續，「我很驚訝身體在第二盤感覺那麼糟。好消息是我有兩天休息時間。」

溫布頓8強重摔受傷的小約提到，身體並沒任何傷勢，但首戰打得掙扎，必須趁分與分和局數之間找時間休息，狀態的確有點讓人擔心。

這僅是小約溫布頓4強敗給義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）後的第一戰，他兩年前在美網奪下第24座大滿貫後紀錄就暫停，年度壓軸的美網要再挑戰個人第5座美網金盃以及第25座大滿貫。

美網 溫布頓

延伸閱讀

美網／續拚生涯大滿貫第25冠 約克維奇：依然有衝勁鬥志

美網／約克維奇無懼腳趾起水泡直落三晉級 生涯美網首輪19勝0敗

MLB／名將約克維奇為洋基開球 網球迷賈吉興奮合影

美網／混雙新賽制超多大咖搶百萬獎金 謝淑薇無緣參賽

相關新聞

美網／約克維奇「奇怪的比賽奪勝」 坦言擔心狀態

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在美網首日賽程登場，他雖以6：1、7：6（7：3）、6：2拍下地...

東園國小稱霸威廉波特 蔣萬安視訊頻讚：回國吃大餐慶功

北市東園國小以7：0完封美國組冠軍內華達州。市長蔣萬安上午也與東園國小球員、教練等視訊獻上滿滿祝福，小選手們興奮到喊「不...

LPGA／加拿大公開賽最終回合 錢珮芸拉尾盤第27名作收

LPGA加拿大女子公開賽今天進行最終回合，台灣唯一晉級好手錢珮芸，抓7博蒂、吞3柏忌繳出4回合個人最低的67桿，以4天低...

定向越野／2025亞洲青年暨青少年錦標賽 中華隊力求再創佳績

2025亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽將於明天（26日）在日本愛知縣設樂町展開，中華青年代表隊今天（25日）啟程前往日本...

羽球世錦賽／捷克對手退賽 周天成兵不血刃過頭關

羽球世錦賽今天在法國巴黎點燃戰火，我國「一哥」周天成因首輪捷克對手勞達（Jan Louda）退賽，兵不血刃晉級，成為率先...

美網／首日就爆冷！20歲菲女將擊退種子成第一人

今年3月在邁阿密女網賽締造驚奇的菲律賓小將艾亞拉（Alexandra Eala），美網再度用球拍寫紀錄，世界排名75的她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。