聽新聞
0:00 / 0:00
LPGA／加拿大公開賽最終回合 錢珮芸拉尾盤第27名作收
LPGA加拿大女子公開賽今天進行最終回合，台灣唯一晉級好手錢珮芸，抓7博蒂、吞3柏忌繳出4回合個人最低的67桿，以4天低於標準3桿的281桿、並列第27名作收。
總獎金275萬美元（約新台幣8487萬元）的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）加拿大公開賽，台灣僅一姐徐薇淩、錢珮芸2人參賽，前2回合結束，僅錢珮芸晉級。
錢珮芸前3回合分別繳出68、70、76桿，尤其在號稱排名「移動日」的第3回合，爆出4天來最差的76桿，讓她排名直線下滑，也退出爭冠行列。
今天的最終回合，錢珮芸收拾情緒從第1洞出發，下場就先抓博蒂入袋，儘管接下來連吞2柏忌，但似乎沒有影響到她心情，隨後又在第7-9洞連抓3博蒂。
轉場後錢珮芸持續維持好手感，在第12、14、16洞都抓博蒂，排名也一度擠進前15名，可惜在標準4桿的第17洞又吞下柏忌，但單回合67桿，已是她自己這場比賽單回合最低桿數。
錢珮芸在接受中央社訪問時表示，最後一天比較有放輕鬆去打的感覺，推桿也總算找到手感，希望能把這樣的節奏持續維持下去。
地主加拿大女將韓德森（Brooke M. Henderson）今天同樣繳出67桿，順利以4天269桿、1桿之差留下冠軍盃。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言