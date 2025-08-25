快訊

LPGA／加拿大公開賽最終回合 錢珮芸拉尾盤第27名作收

中央社／ 台北25日電
台灣高爾夫球好手錢珮芸。圖／台新銀行提供

LPGA加拿大女子公開賽今天進行最終回合，台灣唯一晉級好手錢珮芸，抓7博蒂、吞3柏忌繳出4回合個人最低的67桿，以4天低於標準3桿的281桿、並列第27名作收。

總獎金275萬美元（約新台幣8487萬元）的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）加拿大公開賽，台灣僅一姐徐薇淩、錢珮芸2人參賽，前2回合結束，僅錢珮芸晉級。

錢珮芸前3回合分別繳出68、70、76桿，尤其在號稱排名「移動日」的第3回合，爆出4天來最差的76桿，讓她排名直線下滑，也退出爭冠行列。

今天的最終回合，錢珮芸收拾情緒從第1洞出發，下場就先抓博蒂入袋，儘管接下來連吞2柏忌，但似乎沒有影響到她心情，隨後又在第7-9洞連抓3博蒂。

轉場後錢珮芸持續維持好手感，在第12、14、16洞都抓博蒂，排名也一度擠進前15名，可惜在標準4桿的第17洞又吞下柏忌，但單回合67桿，已是她自己這場比賽單回合最低桿數。

錢珮芸在接受中央社訪問時表示，最後一天比較有放輕鬆去打的感覺，推桿也總算找到手感，希望能把這樣的節奏持續維持下去。

地主加拿大女將韓德森（Brooke M. Henderson）今天同樣繳出67桿，順利以4天269桿、1桿之差留下冠軍盃。

