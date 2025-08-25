定向越野／2025亞洲青年暨青少年錦標賽 中華隊力求再創佳績

2025亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽將於明天（26日）在日本愛知縣設樂町展開，中華青年代表隊今天（25日）啟程前往日本準備參賽。去年泰國清邁亞青賽中華隊獲2面銅牌，今年希望能有所突破，奪下更多獎牌。

中華青年代表隊是由2位國手出身的好手林冠宇與林冠妤擔任教練，管理林祝如、防護員黃健榕。陣中共有18位男、女選手，將分別角逐20歲、18歲與16歲男、女組短距離、短距離接力與中距離等3項定向越野錦標。今年並獲得多家廠商贊助中華隊物資，其中眾星實業公司贊助中華隊服裝，希望讓選手在好品質賽服加持下奪牌，另外還有快樂島與卡洛動運動科技公司贊助，為選手加油助陣。

陣中20歲男子組楊天筆、謝忠緯、李怡農及女子組林芸任、李佳蘋、李弈靜為新生代後起之秀，18歲組男子組翁凱賢、許格亞、謝安綸為首次當選國手。18歲女子組謝品安、洪雅琳2人有多次入選國家隊經驗，楊絜如也是新秀。16歲男子組有來自金門的卓佳賞與卓佳瑨兄弟檔，及新竹縣年輕小將陳威綦，相當具有奪牌潛力。16歲女子組盧羿霏、黃子瑄、鍾舒宇都有不錯體能，如果實力能有所發揮，也有奪牌機會。

亞青賽共有香港、中國大陸、日本、南韓及中華等隊共165位選手參賽，各組競爭都相當激烈。賽會訂26日進行模擬賽，27日進行短距離賽，28日休兵，29日進行短距離接力賽，30日進入壓軸的中距離賽及閉幕式，中華隊結束賽事後訂31日返國。