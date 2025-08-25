羽球世錦賽／捷克對手退賽 周天成兵不血刃過頭關

羽球世錦賽今天在法國巴黎點燃戰火，我國「一哥」周天成因首輪捷克對手勞達（Jan Louda）退賽，兵不血刃晉級，成為率先站上男單32強的台將。

世錦賽男、女單各64籤，今年賽程從台灣時間今天下午3點開始進行，首日登場的台將包括女單宋碩芸、男單李佳豪、男雙「涵劉配」楊博涵／劉廣珩，單日兩戰的宋碩芸和女雙搭檔余芊慧也要上陣。

李佳豪是男單籤表上半部唯一台將，「左手重砲」林俊易、「羽球王子」王子維和周天成齊聚籤表下半部，世界排名第9的小天還因捷克對手勞達退賽，成為第一位晉級32強的選手。

混雙楊博軒／胡綾芳列13種子，首輪輪空直接晉級32強；女雙張淨惠／楊景惇、許尹鏸／林芝昀、謝沛珊／洪恩慈也直接從32強打起；男雙列15種子的「麟榤配」王齊麟／邱相榤、16種子李哲輝／楊博軒也是首輪免戰，都從32強出發。

女單先亮相的宋碩芸是籤表上半部唯一台將代表，邱品蒨、許玟琪和林湘緹都從下半部出發，邱品蒨首輪就碰列第3種子的中國韓悅，林湘緹則是過頭關的話就可能在第二輪碰列第2種子的中國王祉怡。