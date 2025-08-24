快訊

遠傳秀數據指「災難漫遊」連線被擋 中華電信發聲回應了

南湖大橋上追撞多元計程車起火！機車慘燒成廢鐵 1男1女送醫急救

拳擊／林郁婷出書「夢想比痛還重」 盼讀者獲更多勇氣

中央社／ 台北24日電
台灣女子拳擊好手林郁婷（左）24日與教練曾自強（右）一同出席新書發表會，生涯首度出書的她表示，「當過選手、拍過廣告、走過秀，現在總算又解鎖了一個新的角色。」中央社
台灣女子拳擊好手林郁婷（左）24日與教練曾自強（右）一同出席新書發表會，生涯首度出書的她表示，「當過選手、拍過廣告、走過秀，現在總算又解鎖了一個新的角色。」中央社

拿下巴黎奧運女子拳擊金牌的台灣名將林郁婷，今天「解鎖」新角色，出新書「夢想比痛還重」當起作家。她希望不論粉絲或者讀者，看完這本書之後，能獲得更多勇氣和決心。

林郁婷和教練曾自強一起出席新書發表會，師徒2人對於這本書都有很多感觸和想法，「空手道小清新」文姿云共同參與新書座談會。

生涯首度出書的林郁婷在接受媒體訪問時先是笑說：「當過選手、拍過廣告、走過秀，現在總算又解鎖了一個新的角色。」

林郁婷表示：「這本書詳細地記載了我的拳擊生涯，不論走上高峰或者遇到低潮，以及我一開始怎麼接觸到拳擊等經歷，能夠走到今天這一步，除了我一直不放棄之外，教練也給我很大的幫助。」

林郁婷強調，希望看完這本書的人，「不論是不是我的粉絲，都可以獲得更多勇氣和決心，去面對現在或者是將來可能遇到的困境和難題，只要承受痛苦面對挑戰，一定能迎來最棒的結局」。

看著愛徒一路成長，曾自強有感而發地說：「這本書我都不太敢看，因為會有太多和郁婷一起經歷過的人生跑馬燈，我認為她進步最多的，就是把所有想法和經驗都內化成養分而不斷成長。」

林郁婷透露，這本新作的封面選了很久，「最後會選這張照片，主要還是感覺到不太一樣的自己，眼神中透露出堅毅和決心，跟書名最為接近」。

拳擊 林郁婷 文姿云

延伸閱讀

體操／50歲「體操媽媽」不言退 再戰2028洛杉磯奧運

拳擊／林郁婷陪練員李承威成功摘金 台北城市盃圓滿落幕

拳擊／世錦賽強制性別檢測 林郁婷續備戰不打算缺席

拳擊／台北城市盃邱智琳惜敗 抗憂鬱症勇士唐德容摘金

相關新聞

網球／莎拉波娃入主名人堂 引言人竟找世仇小威

俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）今天正式和美國雙打傳奇布萊恩兄弟檔一同入主網球名人堂，莎娃也...

網球／美網前勇闖決賽 詹皓晴克里夫蘭「銀」恨

我國網球女將詹皓晴美網前寫下突破，她和中國搭檔蔣欣玗一路打進克里夫蘭女網賽雙打決賽，今天凌晨登場的決賽雖以6：7（3：7...

拳擊／林郁婷出書「夢想比痛還重」 盼讀者獲更多勇氣

拿下巴黎奧運女子拳擊金牌的台灣名將林郁婷，今天「解鎖」新角色，出新書「夢想比痛還重」當起作家。她希望不論粉絲或者讀者，看...

排球／男排亞洲東區奪亞軍 女排今出征

張家港舉行的2025亞洲男排東區錦標賽昨天落幕，中華隊憑藉4強5局大戰擊敗中國隊闖進決賽，雖然最後以22：25、22：2...

桌球／WTT歐洲大滿貫賽 香港黃鎮廷、陳顥樺男雙奪冠

文匯報綜合內地媒體報導，世界排名第8的香港男雙組合黃鎮廷與20歲新星陳顥樺，於2025年世界乒乓球職業大聯盟WTT歐洲大...

體操／50歲「體操媽媽」不言退 再戰2028洛杉磯奧運

曾參加過八次奧運、兩次奪牌的體操名將丘索維金娜(Oksana Chusovitina)現年50歲，30多年前出道時代表蘇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。