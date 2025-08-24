拳擊／林郁婷出書「夢想比痛還重」 盼讀者獲更多勇氣

拿下巴黎奧運女子拳擊金牌的台灣名將林郁婷，今天「解鎖」新角色，出新書「夢想比痛還重」當起作家。她希望不論粉絲或者讀者，看完這本書之後，能獲得更多勇氣和決心。

林郁婷和教練曾自強一起出席新書發表會，師徒2人對於這本書都有很多感觸和想法，「空手道小清新」文姿云共同參與新書座談會。

生涯首度出書的林郁婷在接受媒體訪問時先是笑說：「當過選手、拍過廣告、走過秀，現在總算又解鎖了一個新的角色。」

林郁婷表示：「這本書詳細地記載了我的拳擊生涯，不論走上高峰或者遇到低潮，以及我一開始怎麼接觸到拳擊等經歷，能夠走到今天這一步，除了我一直不放棄之外，教練也給我很大的幫助。」

林郁婷強調，希望看完這本書的人，「不論是不是我的粉絲，都可以獲得更多勇氣和決心，去面對現在或者是將來可能遇到的困境和難題，只要承受痛苦面對挑戰，一定能迎來最棒的結局」。

看著愛徒一路成長，曾自強有感而發地說：「這本書我都不太敢看，因為會有太多和郁婷一起經歷過的人生跑馬燈，我認為她進步最多的，就是把所有想法和經驗都內化成養分而不斷成長。」

林郁婷透露，這本新作的封面選了很久，「最後會選這張照片，主要還是感覺到不太一樣的自己，眼神中透露出堅毅和決心，跟書名最為接近」。