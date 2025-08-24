排球／男排亞洲東區奪亞軍 女排今出征

張家港舉行的2025亞洲男排東區錦標賽昨天落幕，中華隊憑藉4強5局大戰擊敗中國隊闖進決賽，雖然最後以22：25、22：25、16：25不敵南韓隊，仍獲得亞軍，總教練黃宏裕也給子弟兵們高評價；中華女排隊也在今天飛往香港，備戰26日開打的亞洲東區女排錦標賽，總教練「小牛」鄧衍敏期望在今年最後國際賽，能以前進冠軍戰為目標。

中華男排連4屆亞洲東區男排賽拿到亞軍，在黃宏裕眼中，成績已經超乎預期，特別是4強跟中國打滿5局以22：25、25：21、20：25、25：22、19：17勝出，縱使中國陣容以U19球員為主，但整體身材條件是全賽會最好，關鍵時刻中華男排展現比對手更好的抗壓能力。

冠軍戰再碰南韓，預賽中華男排打滿5局惜敗，決賽由南韓直落三帶走金盃，黃宏裕點出，面對南韓大家球線拉得太高，讓對手更好布局攔網，中華男排因此吃虧，這正是要向南韓學習之處，中華男排要變強，勢必要提高攔網組織能力，並懂得觀察對手型態。

黃宏裕指出，這批年輕選手最大優勢是凝聚力強，如果能把技術面跟穩定性拉高，相信球員們能再進化。

中華隊隊長張祐晨分享，經過一整年國際賽洗禮，從默契、凝聚力到求勝企圖心大家都變得更好，團隊中沒有個人主義，大家都有能力為球隊貢獻，透過跟許多國家交手，未來面對不同風格隊伍更知道如何應對。

接續中華女排也將展開亞洲東區女排賽，陣容上舉球員廖苡任回到陣中，洪家瑤、許恆芸、翁梓勻、簡翊雯與邱詩晴等人也都加入，預賽將先後交手蒙古、香港。

女排總教練鄧衍敏指出，這是今年中華女排最後國際賽，更換一些名單期望能磨練年輕選手經驗值，並透過正式國際賽檢視選手們個人能力。