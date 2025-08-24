射箭／世大運國手吳子瑋攜顏子翔 世青個人賽摘銅

快訊

中央社／ 台北24日電
U21複合弓男子個人銅牌林明靜教練及吳子瑋選手。射箭協會提供
U21複合弓男子個人銅牌林明靜教練及吳子瑋選手。射箭協會提供

在加拿大溫尼伯舉行的世界青年青少年射箭錦標賽，中華複合弓男子選手吳子瑋、顏子翔分別摘下U21、U18個人賽的銅牌，幫助中華代表團目前繳出4銀3銅成績。

世界青年青少年射箭錦標賽共分為U21組、U18組，其中中華代表隊昨天表現搶眼，包含U18複合弓女子團體、U18反曲弓女子團體、U18反曲弓男子團體及U21反曲弓女子團體都挺進金牌戰，可惜皆以落敗收場，單日進帳4面銀牌，而U18複合弓男子團體則拿到銅牌。

在今天登場的男子複合弓個人賽，台灣新星顏子翔在U18組的8強戰驚險晉級後，不過4強戰擋不住德國好手莫里茨（Simon Moritz），無緣前進金牌戰，所幸顏子翔在銅牌戰繳出不俗表現，終場143比139擊敗印度選手約希（Yogesh Joshi），替中華射箭隊進帳1面銅牌。

至於日前剛代表中華隊征戰萊茵魯爾世界大學運動會的吳子瑋，今天在男子複合弓U21組個人賽也有斬獲，即便在4強戰惜敗德國好手弗呂斯（RuvenFlüß），但在銅牌戰力退以色列選手亞姆羅姆（Shamai Yamrom），同樣帶回1面銅牌，目前中華射箭代表隊共累積4銀3銅。

來自花蓮玉里國中的高卉唐，是備受期待的台灣新生代射箭女將，明天除了將與陳品安聯手在U18組的反曲弓混合團體銅牌戰亮相，與印度爭奪登上頒獎台的機會，另外還會征戰女子反曲弓個人賽4強，尋求替中華隊再添獎牌。

U18複合弓男子個人銅牌顏子翔選手、陳享宣教練。射箭協會提供
U18複合弓男子個人銅牌顏子翔選手、陳享宣教練。射箭協會提供

