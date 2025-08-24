李洋出任運動部長？ 他直言：運動部的挑戰遠比競技場更複雜

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
李洋。資料照
運動部」9月9日將掛牌，體壇傳出將由奧運金牌得主李洋出任部長。中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇今指出，李洋出任運動部首任部長，確實能在第一時間帶來清新感與新氣象。然而，運動部的職責與挑戰，遠比競技場上更為複雜，並非單憑運動員光環就能一路順遂。

何昱奇說，擔任政務官每天必須處理眾多的行政簽呈，當初體育署前署長張少熙因「選手搭乘經濟艙」事件，未能及時修正幕僚錯誤，最終自動請辭。這並非因他缺乏專業，而是行政的橫向聯繫失靈，不僅使蔡英文總統原先的承諾無法實現，還演變成輿論危機，就是一例。

他說，李洋未來將面對的，不只是運動圈派系林立的外部角力壓力，還有立法院委員五花八門的質詢。以及部屬若以「往例作業與安排皆是如此」行事，他是否能堅持自我判斷，甚至化解阻力，這都將影響他是否真的能勝任此一職務，以及樹立部會領導人的威信。

中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇（右二）今指出，運動部的職責與挑戰，遠比場上競技更為複雜，並非單憑運動員光環就能一路順遂。圖／何昱奇提供
何昱奇說，李洋今年只有30歲，拿下奧運金牌是一生的榮耀，但要帶領全國體育政策改革，是完全不同的考驗。若真的出任部長，蜜月期有限，短期內雖有明星光環，但仍需要獨立思考的能力，以及能否推出讓人耳目一新的有感政策。這都得考驗李洋對行政流程的理解程度，以及是否能承擔政治、行政與法律責任。

他說，運動部的成立，是台灣體育發展的關鍵里程碑。社會各界尊重並期待李洋的表現，但體育界更不希望的是張少熙事件重演。而此一人事任用的責任也並不會只落在李洋一人身上。若是李洋表現不佳，社會輿論將直指執政團隊「濫用明星光環」

