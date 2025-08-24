網球／美網前勇闖決賽 詹皓晴克里夫蘭「銀」恨

我國網球女將詹皓晴美網前寫下突破，她和中國搭檔蔣欣玗一路打進克里夫蘭女網賽雙打決賽，今天凌晨登場的決賽雖以6：7（3：7）、4：6敗給哈薩克、塞爾維亞聯軍丹妮莉娜（Anna Danilina）／克魯妮琪（Aleksandra Krunic），亞軍成績仍是本季以及在克里夫蘭的最佳成績。

蔣欣玗上半個賽季搭檔是我國另名好手吳芳嫺，「海峽組合」本季打下2冠1亞，包括奧克蘭和荷巴特女網賽的金盃，中東站再闖進多哈女網賽決賽；法網後的北美硬地賽程，蔣欣玗改和詹皓晴合作，華盛頓和蒙特婁都是8強止步，辛辛那提更是「一輪遊」。

詹皓晴在克里夫蘭女網賽打下雙打亞軍。圖／劉雪貞提供

美網前到克里夫蘭繼續暖身，詹皓晴終於突破本季前21站的「8強魔咒」，新海峽組合一路闖關打進決賽，今天首盤雖先遭破發，但也兩度回破，包括第12局瓦解對手2個局點，回破後將戰局逼到「搶7」，可惜仍以3：7讓出首盤。

第二盤海峽組合在第8局先遭突破，下一局雖馬上回破，但第10局再度失守，讓對手以6：4捧起金盃。

雖無緣捧冠，海峽組合美網前仍有收穫，接續將前進紐約尋求繼續突破。