網球／莎拉波娃入主名人堂 引言人竟找世仇小威

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃邀請「世仇」小威廉絲（Serena Williams）擔任入堂引言人，讓儀式再添話題。 路透社
俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）今天正式和美國雙打傳奇布萊恩兄弟檔一同入主網球名人堂，莎娃也再度讓球迷們驚訝，她竟然邀請「世仇」小威廉絲（Serena Williams）擔任入堂引言人，讓儀式再添話題。

當小威現身名人堂所在的羅德島州紐波特時，觀眾立刻發出陣陣驚嘆；2027年也將入主名人堂的小威隨後發表演說，向「永遠的對手、前粉絲和永遠的朋友」致敬。

莎拉波娃與小威廉絲。 美聯社
「在我職業生涯中，很少球員能把我逼到極限。」小威提到，莎娃就是少數能讓自己武裝一切的選手，「每當我看到她名字在我籤表的旁邊，我都會更努力練習。」

小威表示，莎娃除了球場成績出色，還有絕佳商業頭腦和時尚品味，「她不僅改變女性在網球的態度，還有體育和機會，她向我們展現出場上可以兇悍、場下能有策略，且始終保持自我。」

莎拉波娃與小威廉絲。 路透社
莎娃表示，她和小威有很多相似處，像是痛恨輸球，也知道彼此是爭奪金盃的最大障礙；小威的致詞讓她有機會回首過往，她將自己的成就歸功於「擁抱困境、面對挑戰」。

38歲的莎拉波娃在2001年轉入職業，2020年宣告退休，20年職業生涯拿過5座大滿貫，是俄羅斯史上首位登上世界排名第1名的網球員，也是史上10未完成「全滿貫」的女將之一，加上亮麗外型吸粉無數；擁有生意頭腦的她成立糖果品牌，場上、場下都能製造話題。

莎拉波娃與小威廉絲。 路透社
今天名人堂成女「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）、前法網冠軍庫利爾（Jim Courier）、史密斯（Stan Smith）和洛迪克（Andy Roddick）等都穿著象徵名人堂成員的藍色夾克觀禮。

