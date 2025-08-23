網球／甜蜜復仇權純雨 黃琮豪暌違兩年再於台塑盃雙打封王

2025台塑盃國際男子職業網球錦標賽今天在台北市網球中心進行單打四強及雙打決賽，雙打決賽中，台灣灣好手黃琮豪攜手日本搭檔市川泰誠擊退南韓權純雨／鄭允成奪冠，不僅成功將冠軍留在台灣，也是個人暌違兩年再度於台塑盃雙打賽事封王。

今天率先登場的單打四強賽，日本第二種子今村昌倫對決澳洲第六種子斯威尼（Dane Sweeny），首盤斯威尼雖然一度落後，最終仍是以6：3、6：3贏得勝利。斯威尼本周以一盤未失的火熱狀態，勇闖單打決賽，同時也是他在ITF巡迴賽單打賽事14連勝，過去兩站賽事收穫二連冠，周日將挑戰單打三連冠。

另一場單打四強賽，南韓好手權純雨面對日本第七種子、2019年台塑盃男單冠軍德田廉大，權純雨曾是世界百大高手，月初剛結束的泰國站賽事更是勇奪雙料冠軍好成績，整體近況絕佳。權純雨首盤僅花21分鐘，三度破發，以6：0送出鴨蛋，次盤更是在第六和第八局兩度破發成功，最終以6：2，僅花63分鐘就強勢取得決賽門票。

壓軸的雙打決賽，地主希望黃琮豪攜手日本市川泰誠名列賽會頭號種子，迎戰第四種子南韓組合權純雨／鄭允成，南韓組合在近期雙打賽事中狀態絕佳，不僅拿下2連冠和11連勝，本周更是扮演台將殺手，前三輪連續擊敗台灣選手，黃琮豪在昨天單打八強戰也不敵權純雨。

開賽雙方持續互保，直到5：5互相破發進入搶七，黃琮豪和搭檔一度陷入3：6落後，不過兩人展現強大的抗壓性，化解三個盤末點，甚至連下5分，以7：6（8：6）搶下第一盤，然而第二盤黃琮豪和搭檔在第五局遭到破發，以4：6讓出。

決勝第三盤搶十，黃琮豪／市川泰誠即時穩住陣腳，最終在鏖戰1小時49分鐘後以10：7成功把冠軍留在台灣，同時也是黃琮豪個人暌違兩年再度於台塑盃雙打賽事封王。

黃琮豪昨天在單打八強賽不敵權純雨，今天於雙打決賽成功完成「甜蜜復仇」，賽後他直言，因為前一天在單打已經感受到對手快速的節奏與沉重的球質，讓他得以提前適應，並做好應對準備，最終在雙打決賽中順利拿下勝利。近期黃琮豪在雙打賽場表現亮眼，世界排名更刷新個人生涯新高，首度突破前兩百大關。對於這項里程碑，他笑說：「我會更努力，把世界排名繼續往上提升。」