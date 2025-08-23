快訊

不斷更新／823即時開票結果…楊瓊瓔、游顥等5人宣布罷免未通過 重啟核三同意票破400萬

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

立委罷免、核三公投結果將揭曉 賴總統19時10分親上火線發表談話

網球／甜蜜復仇權純雨 黃琮豪暌違兩年再於台塑盃雙打封王

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
黃琮豪（左）攜手日本搭檔市川泰誠奪下雙打冠軍。圖／中華民國網球協會提供
黃琮豪（左）攜手日本搭檔市川泰誠奪下雙打冠軍。圖／中華民國網球協會提供

開票直播

2025台塑盃國際男子職業網球錦標賽今天在台北市網球中心進行單打四強及雙打決賽，雙打決賽中，台灣灣好手黃琮豪攜手日本搭檔市川泰誠擊退南韓權純雨／鄭允成奪冠，不僅成功將冠軍留在台灣，也是個人暌違兩年再度於台塑盃雙打賽事封王。  

今天率先登場的單打四強賽，日本第二種子今村昌倫對決澳洲第六種子斯威尼（Dane Sweeny），首盤斯威尼雖然一度落後，最終仍是以6：3、6：3贏得勝利。斯威尼本周以一盤未失的火熱狀態，勇闖單打決賽，同時也是他在ITF巡迴賽單打賽事14連勝，過去兩站賽事收穫二連冠，周日將挑戰單打三連冠。

另一場單打四強賽，南韓好手權純雨面對日本第七種子、2019年台塑盃男單冠軍德田廉大，權純雨曾是世界百大高手，月初剛結束的泰國站賽事更是勇奪雙料冠軍好成績，整體近況絕佳。權純雨首盤僅花21分鐘，三度破發，以6：0送出鴨蛋，次盤更是在第六和第八局兩度破發成功，最終以6：2，僅花63分鐘就強勢取得決賽門票。

壓軸的雙打決賽，地主希望黃琮豪攜手日本市川泰誠名列賽會頭號種子，迎戰第四種子南韓組合權純雨／鄭允成，南韓組合在近期雙打賽事中狀態絕佳，不僅拿下2連冠和11連勝，本周更是扮演台將殺手，前三輪連續擊敗台灣選手，黃琮豪在昨天單打八強戰也不敵權純雨。

開賽雙方持續互保，直到5：5互相破發進入搶七，黃琮豪和搭檔一度陷入3：6落後，不過兩人展現強大的抗壓性，化解三個盤末點，甚至連下5分，以7：6（8：6）搶下第一盤，然而第二盤黃琮豪和搭檔在第五局遭到破發，以4：6讓出。

決勝第三盤搶十，黃琮豪／市川泰誠即時穩住陣腳，最終在鏖戰1小時49分鐘後以10：7成功把冠軍留在台灣，同時也是黃琮豪個人暌違兩年再度於台塑盃雙打賽事封王。

黃琮豪昨天在單打八強賽不敵權純雨，今天於雙打決賽成功完成「甜蜜復仇」，賽後他直言，因為前一天在單打已經感受到對手快速的節奏與沉重的球質，讓他得以提前適應，並做好應對準備，最終在雙打決賽中順利拿下勝利。近期黃琮豪在雙打賽場表現亮眼，世界排名更刷新個人生涯新高，首度突破前兩百大關。對於這項里程碑，他笑說：「我會更努力，把世界排名繼續往上提升。」

黃琮豪

延伸閱讀

南韓證實鳴槍示警 稱北韓軍人越界

網球／找上發球醫生解決雙發問題 高芙：不想繼續做錯事

網球／名人堂入堂儀式將登場 莎拉波娃：一切都值得了

美國網球公開賽夜場50周年紀！勞力士恆常精密不捨晝夜 見證榮耀一瞬

相關新聞

網球／名人堂入堂儀式將登場 莎拉波娃：一切都值得了

身為史上唯10完成職業生涯大滿貫的女子選手，俄羅斯前球后莎拉波娃（Maria Sharapova）將在今天正式入主國際網...

網球／甜蜜復仇權純雨 黃琮豪暌違兩年再於台塑盃雙打封王

2025台塑盃國際男子職業網球錦標賽今天在台北市網球中心進行單打四強及雙打決賽，雙打決賽中，台灣灣好手黃琮豪攜手日本搭檔...

足球／阿根廷國家足球隊赴印度踢友誼賽 梅西是否隨隊受矚

（中央社記者李晉緯、實習記者陳徹新德里23日專電）阿根廷足協今天宣布，由球星梅西（LionelMessi）領軍的阿根廷國...

台中電競嘉年華今台中火車站登場 閃電狼、苔苔熱力開戰

中部電競最大盛事，2025台中電競嘉年華今、明兩天在台中火車站二樓廣場盛大登場，吸引全國電競好手和粉絲共襄盛舉；今年邁入...

足球／2026世足抽籤12/5登場 川普親摸金盃笑問能否留下

美國總統川普今天宣布，2026年世界盃足球賽的抽籤儀式將於12月5日在華府舉行。他並笑問自己能否保有世足金盃

網球／找上發球醫生解決雙發問題 高芙：不想繼續做錯事

美國網球女單名將高芙（Coco Gauff）在日前宣布教練團異動，並聘請了一位曾幫助世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sab...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。