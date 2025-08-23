馬祖高中新南向體育邀請賽登場 六國選手齊聚國境之北

由國立馬祖高中主辦的「2025國境之北馬祖高中新南向國際體育競技邀請賽」，今天在連江縣民多功能樂活體育館隆重揭幕，縣長王忠銘親自出席，與各國代表一同為賽事揭開序幕，活動自8月22日至26日舉行，邀請來自泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、日本及台灣多所學校逾140位選手參加，進行棒球、籃球及角力賽事，以運動交流深化友誼，提升馬祖的國際體育能見度。

開幕典禮由馬祖防衛指揮部「雲台戰技隊」與「馬祖角力隊」帶來精采表演揭開序幕，隨著激昂音樂響起，戰技隊隊員嘹亮怒吼，拳腳刀槍俐落交錯，瞬間將現場氣氛推向最高潮；角力隊隨後登場，展現專業動作與比賽要領，讓觀眾更加貼近角力運動的魅力。

王忠銘致詞指出，馬祖位於國境之北，資源有限，但正因如此更要把握國際交流的契機。這場比賽不僅是運動競技，也呼應教育部「新南向政策」，透過體育連結東南亞，為青年打造難得的交流舞台。他特別感謝馬祖高中團隊克服經費不足的挑戰，以及東引環保科技董事長林龍佐在得知缺口後，全額贊助經費，使活動順利推動。他強調，企業即時支持展現回饋鄉里的典範，期待未來更多地方資源投入，助力教育與體育永續發展。

據了解，此次賽事內容豐富，棒球比賽由大園國際高中、桃園陽明高中及馬祖高中在成功山棒壘球場登場；角力團體對抗則由竹圍高中、馬祖高中與菲律賓 Santa Rosa Wrestling Team 在馬祖高中體育館比拼；籃球賽則集結新加坡唐山體育俱樂部、泰國 Benjamarachanusorn School、馬來西亞 Matrix 全球學校金鹿籃球學院、日本帝京高校，以及台灣海大附中、泰山高中、萬能科大、台東高中、台體大與馬祖高中等強隊，在縣民多功能樂活體育館激烈競逐。