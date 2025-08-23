快訊

不斷更新／823罷免併公投！重啟核三同意票居多、7藍委反罷皆領先 各地開票狀況看這裡

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

公投即時開票／選民反應冷？雲林「這投開票所」不到5分鐘開完 選務人員：等嘸人

馬祖高中新南向體育邀請賽登場 六國選手齊聚國境之北

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
開幕典禮由馬祖防衛指揮部「雲台戰技隊」與「馬祖角力隊」帶來精采表演揭開序幕，隨著激昂音樂響起，戰技隊隊員嘹亮怒吼，拳腳刀槍俐落交錯，瞬間將現場氣氛推向最高潮。圖／馬祖高中提供
開幕典禮由馬祖防衛指揮部「雲台戰技隊」與「馬祖角力隊」帶來精采表演揭開序幕，隨著激昂音樂響起，戰技隊隊員嘹亮怒吼，拳腳刀槍俐落交錯，瞬間將現場氣氛推向最高潮。圖／馬祖高中提供

開票直播

由國立馬祖高中主辦的「2025國境之北馬祖高中新南向國際體育競技邀請賽」，今天在連江縣民多功能樂活體育館隆重揭幕，縣長王忠銘親自出席，與各國代表一同為賽事揭開序幕，活動自8月22日至26日舉行，邀請來自泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、日本及台灣多所學校逾140位選手參加，進行棒球籃球及角力賽事，以運動交流深化友誼，提升馬祖的國際體育能見度。

開幕典禮由馬祖防衛指揮部「雲台戰技隊」與「馬祖角力隊」帶來精采表演揭開序幕，隨著激昂音樂響起，戰技隊隊員嘹亮怒吼，拳腳刀槍俐落交錯，瞬間將現場氣氛推向最高潮；角力隊隨後登場，展現專業動作與比賽要領，讓觀眾更加貼近角力運動的魅力。

王忠銘致詞指出，馬祖位於國境之北，資源有限，但正因如此更要把握國際交流的契機。這場比賽不僅是運動競技，也呼應教育部「新南向政策」，透過體育連結東南亞，為青年打造難得的交流舞台。他特別感謝馬祖高中團隊克服經費不足的挑戰，以及東引環保科技董事長林龍佐在得知缺口後，全額贊助經費，使活動順利推動。他強調，企業即時支持展現回饋鄉里的典範，期待未來更多地方資源投入，助力教育與體育永續發展。

據了解，此次賽事內容豐富，棒球比賽由大園國際高中、桃園陽明高中及馬祖高中在成功山棒壘球場登場；角力團體對抗則由竹圍高中、馬祖高中與菲律賓 Santa Rosa Wrestling Team 在馬祖高中體育館比拼；籃球賽則集結新加坡唐山體育俱樂部、泰國 Benjamarachanusorn School、馬來西亞 Matrix 全球學校金鹿籃球學院、日本帝京高校，以及台灣海大附中、泰山高中、萬能科大、台東高中、台體大與馬祖高中等強隊，在縣民多功能樂活體育館激烈競逐。

馬祖高中校長謝崇耀表示，期盼透過這次比賽，讓青年學生開拓視野，藉由運動建立自信與國際友誼。他並強調，縣府將持續整合各界資源，支持具地方意義與潛力的國際交流活動，讓馬祖在國際舞台上展現更耀眼的風采。

國境之北馬祖高中新南向國際體育競技邀請賽，今天在連江縣民多功能樂活體育館隆重揭幕，與會貴賓與隊伍合影。圖／馬祖高中提供
國境之北馬祖高中新南向國際體育競技邀請賽，今天在連江縣民多功能樂活體育館隆重揭幕，與會貴賓與隊伍合影。圖／馬祖高中提供
籃球賽則集結新加坡唐山體育俱樂部、泰國 Benjamarachanusorn School、馬來西亞 Matrix 全球學校金鹿籃球學院、日本帝京高校，以及台灣海大附中等強隊，在縣民多功能樂活體育館激烈競逐。圖／馬祖高中提供
籃球賽則集結新加坡唐山體育俱樂部、泰國 Benjamarachanusorn School、馬來西亞 Matrix 全球學校金鹿籃球學院、日本帝京高校，以及台灣海大附中等強隊，在縣民多功能樂活體育館激烈競逐。圖／馬祖高中提供
此次賽事內容豐富，棒球比賽由大園國際高中、桃園陽明高中及馬祖高中在成功山棒壘球場登場。圖／馬祖高中提供
此次賽事內容豐富，棒球比賽由大園國際高中、桃園陽明高中及馬祖高中在成功山棒壘球場登場。圖／馬祖高中提供

籃球 棒球 泰山高中

延伸閱讀

連江縣府拜會觀光署 盼中央促進馬祖觀光

連江縣秘書長張龍德退休 縣長：馬祖轉型重要推手

張龍德秘書長榮退 見證馬祖從戰地走向民主的關鍵推手

馬祖首座校園停車共構動土 中正國中小教學大樓重建

相關新聞

網球／名人堂入堂儀式將登場 莎拉波娃：一切都值得了

身為史上唯10完成職業生涯大滿貫的女子選手，俄羅斯前球后莎拉波娃（Maria Sharapova）將在今天正式入主國際網...

足球／阿根廷國家足球隊赴印度踢友誼賽 梅西是否隨隊受矚

（中央社記者李晉緯、實習記者陳徹新德里23日專電）阿根廷足協今天宣布，由球星梅西（LionelMessi）領軍的阿根廷國...

台中電競嘉年華今台中火車站登場 閃電狼、苔苔熱力開戰

中部電競最大盛事，2025台中電競嘉年華今、明兩天在台中火車站二樓廣場盛大登場，吸引全國電競好手和粉絲共襄盛舉；今年邁入...

足球／2026世足抽籤12/5登場 川普親摸金盃笑問能否留下

美國總統川普今天宣布，2026年世界盃足球賽的抽籤儀式將於12月5日在華府舉行。他並笑問自己能否保有世足金盃

網球／找上發球醫生解決雙發問題 高芙：不想繼續做錯事

美國網球女單名將高芙（Coco Gauff）在日前宣布教練團異動，並聘請了一位曾幫助世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sab...

拳擊／林郁婷陪練員李承威成功摘金 台北城市盃圓滿落幕

2025台北城市盃拳擊邀請賽今天在台北體育館進行最後一天8場金牌大戰，其中有多達6場上演台韓大戰，台將單日力奪5金，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。