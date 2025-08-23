足球／阿根廷國家足球隊赴印度踢友誼賽 梅西是否隨隊受矚

阿根廷足協今天宣布，由球星梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷國家足球隊，11月將到印度南部克勒拉邦（Kerala）進行一場友誼賽，但是梅西是否隨隊出賽，目前還未確定。

阿根廷男足到印度的計畫，已經籌畫了一段時間，克勒拉邦政府也多次對外表示，他們正積極邀請阿根廷於2026年世足賽前，到印度進行友誼賽，但確切的比賽日期始終沒有公布。

不過，根據阿根廷足協最新的聲明，由梅西率領的阿根廷男足，在今年尾聲的兩個時段將會安排友誼賽，首先是10月在美國進行的友誼賽，接著是11月在安哥拉、印度的友誼賽。

若阿根廷男足的印度之旅最終順利成行，將是他們繼2011年後，再次踏上印度進行友誼賽。

今日印度（India Today）報導，2011年阿根廷在印度的加爾各達（Kolkata）與委內瑞拉踢了場友誼賽，梅西也隨隊出賽，他流暢的腳法征服了現場7萬名觀眾的心，但這次他是否參賽，目前仍未確定。

印度新聞信託社（PTI）8月初時曾在報導中指出，梅西和他的團隊計畫到印度巡迴，預計將走訪加爾各達、阿默達巴德（Ahmedabad）、孟買（Mumbai）、新德里（New Delhi），並與印度總理莫迪（NarendraModi）會面。

第一郵報（Firstpost）報導，阿根廷男足將於10月6日到14日前往美國踢友誼賽，但前往哪個城市、比賽對手都尚未公布，11月10日到18日將陸續到安哥拉首都魯安達（Luanda）、印度的克勒拉邦比賽，對手同樣仍未出爐。