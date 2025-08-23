快訊

不斷更新／823罷免併公投！重啟核三同意票居多、7藍委反罷皆領先 各地開票狀況看這裡

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

公投即時開票／選民反應冷？雲林「這投開票所」不到5分鐘開完 選務人員：等嘸人

足球／阿根廷國家足球隊赴印度踢友誼賽 梅西是否隨隊受矚

中央社／ 中央社
梅西。 美聯社
梅西。 美聯社

開票直播

阿根廷足協今天宣布，由球星梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷國家足球隊，11月將到印度南部克勒拉邦（Kerala）進行一場友誼賽，但是梅西是否隨隊出賽，目前還未確定。

阿根廷男足到印度的計畫，已經籌畫了一段時間，克勒拉邦政府也多次對外表示，他們正積極邀請阿根廷於2026年世足賽前，到印度進行友誼賽，但確切的比賽日期始終沒有公布。

不過，根據阿根廷足協最新的聲明，由梅西率領的阿根廷男足，在今年尾聲的兩個時段將會安排友誼賽，首先是10月在美國進行的友誼賽，接著是11月在安哥拉、印度的友誼賽。

若阿根廷男足的印度之旅最終順利成行，將是他們繼2011年後，再次踏上印度進行友誼賽。

今日印度（India Today）報導，2011年阿根廷在印度的加爾各達（Kolkata）與委內瑞拉踢了場友誼賽，梅西也隨隊出賽，他流暢的腳法征服了現場7萬名觀眾的心，但這次他是否參賽，目前仍未確定。

印度新聞信託社（PTI）8月初時曾在報導中指出，梅西和他的團隊計畫到印度巡迴，預計將走訪加爾各達、阿默達巴德（Ahmedabad）、孟買（Mumbai）、新德里（New Delhi），並與印度總理莫迪（NarendraModi）會面。

第一郵報（Firstpost）報導，阿根廷男足將於10月6日到14日前往美國踢友誼賽，但前往哪個城市、比賽對手都尚未公布，11月10日到18日將陸續到安哥拉首都魯安達（Luanda）、印度的克勒拉邦比賽，對手同樣仍未出爐。

梅西 世足賽

延伸閱讀

40年首見！瑞典擬興建核電廠 考慮引進美英小型反應爐

專利鏡頭涉侵權大立光 榮耀智慧機遭印度禁售

印度能源巨擘 呼籲發展「可負擔」核能

印度總理8/29訪日 與日相談半導體等經濟安保合作

相關新聞

網球／名人堂入堂儀式將登場 莎拉波娃：一切都值得了

身為史上唯10完成職業生涯大滿貫的女子選手，俄羅斯前球后莎拉波娃（Maria Sharapova）將在今天正式入主國際網...

足球／阿根廷國家足球隊赴印度踢友誼賽 梅西是否隨隊受矚

（中央社記者李晉緯、實習記者陳徹新德里23日專電）阿根廷足協今天宣布，由球星梅西（LionelMessi）領軍的阿根廷國...

台中電競嘉年華今台中火車站登場 閃電狼、苔苔熱力開戰

中部電競最大盛事，2025台中電競嘉年華今、明兩天在台中火車站二樓廣場盛大登場，吸引全國電競好手和粉絲共襄盛舉；今年邁入...

足球／2026世足抽籤12/5登場 川普親摸金盃笑問能否留下

美國總統川普今天宣布，2026年世界盃足球賽的抽籤儀式將於12月5日在華府舉行。他並笑問自己能否保有世足金盃

網球／找上發球醫生解決雙發問題 高芙：不想繼續做錯事

美國網球女單名將高芙（Coco Gauff）在日前宣布教練團異動，並聘請了一位曾幫助世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sab...

拳擊／林郁婷陪練員李承威成功摘金 台北城市盃圓滿落幕

2025台北城市盃拳擊邀請賽今天在台北體育館進行最後一天8場金牌大戰，其中有多達6場上演台韓大戰，台將單日力奪5金，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。