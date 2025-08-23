快訊

「家後」原唱本來是他！因這原因才讓給江蕙

財閥老公現實超慘！《黑暗榮耀》 鄭星一爆紅「仍兼職送快遞」童年餓到喝馬路積水充飢

高雄左營槍擊命案有影武者 指揮買BMW男子落網

足球／2026世足抽籤12/5登場 川普親摸金盃笑問能否留下

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國總統川普。 路透
美國總統川普。 路透

美國總統川普今天宣布，2026年世界盃足球賽的抽籤儀式將於12月5日在華府舉行。他並笑問自己能否保有世足金盃。

法新社報導，2026年世足賽將由48支球隊參戰，抽籤儀式將於華府的甘迺迪中心（Kennedy Center）舉行。川普近期指派自己為這座演藝中心的主席，稱此舉是對「覺醒文化」（woke culture）宣戰。

川普在白宮橢圓形辦公室與國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）一同宣布消息時說：「這是最大的賽事，可能是體育界最大盛事。」

2026年世足賽將由美國、加拿大和墨西哥共同主辦，川普刻意強調世界盃將於自己任內舉行這點。

與川普關係親密的英凡提諾，特地帶來世足金盃參加川普今天的記者會，甚至還讓川普親手觸碰金盃。

英凡提諾說：「通常只有國際足總主席、奪冠國家的元首，以及冠軍隊伍成員才有資格碰這座金盃，因為它只屬於贏家。而既然您也是贏家，當然也可以觸摸。」

去年再次贏得大選的川普，一邊雙手高舉獎盃，一邊開玩笑地說：「我能留下它嗎？這真是件美麗的金器。」

川普還吊外界胃口，稱俄羅斯總統蒲亭說不定會出席世界盃。

他拿出一張蒲亭上週於阿拉斯加峰會後寄來的照片，表示對方「至盼」能出席世足賽，「他可能會來，也可能不會」，完全取決於烏克蘭和平進程。

美國在川普第一任期間的2018年獲選為2026世足賽共同主辦國。

世足賽

延伸閱讀

川普又放話 俄烏和談兩週內無進展將考慮祭制裁

美國會預算辦公室估關稅十年減少赤字4兆美元 川普爽喊「我是對的」

川普政府介入企業又一例 將取得10%英特爾股份

美國司法部公布艾普斯坦女友訪談錄 稱川普「無不當行為」

相關新聞

網球／名人堂入堂儀式將登場 莎拉波娃：一切都值得了

身為史上唯10完成職業生涯大滿貫的女子選手，俄羅斯前球后莎拉波娃（Maria Sharapova）將在今天正式入主國際網...

台中電競嘉年華今台中火車站登場 閃電狼、苔苔熱力開戰

中部電競最大盛事，2025台中電競嘉年華今、明兩天在台中火車站二樓廣場盛大登場，吸引全國電競好手和粉絲共襄盛舉；今年邁入...

足球／2026世足抽籤12/5登場 川普親摸金盃笑問能否留下

美國總統川普今天宣布，2026年世界盃足球賽的抽籤儀式將於12月5日在華府舉行。他並笑問自己能否保有世足金盃

網球／找上發球醫生解決雙發問題 高芙：不想繼續做錯事

美國網球女單名將高芙（Coco Gauff）在日前宣布教練團異動，並聘請了一位曾幫助世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sab...

拳擊／林郁婷陪練員李承威成功摘金 台北城市盃圓滿落幕

2025台北城市盃拳擊邀請賽今天在台北體育館進行最後一天8場金牌大戰，其中有多達6場上演台韓大戰，台將單日力奪5金，其中...

路跑／台灣虎航暌違5年辦路跑 「tigerrun」11月29日大佳河濱公園起跑

台灣虎航暌違五年再度舉辦路跑活動「2025 tigerrun」，將於11月29日在台北市大佳河濱公園盛大回歸，今年以全新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。