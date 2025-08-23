聽新聞
0:00 / 0:00
網球／找上發球醫生解決雙發問題 高芙：不想繼續做錯事
美國網球女單名將高芙（Coco Gauff）在日前宣布教練團異動，並聘請了一位曾幫助世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）解決發球問題的發球醫生，希望能克服自己一直以來的雙發失誤問題，並直言不希望繼續在錯誤的事情上浪費時間。
根據統計數據，高芙在本賽季已經累積出現320次雙發失誤，不僅是WTA球員中最多，甚至比第二名的選手多出100多次，場均6.8次的雙誤更是讓她錯過不少贏球良機，包括上周辛辛那提女網賽不敵寶莉妮（Jasmine Paolini）時，就出現高達16次雙誤。
談到這次找上曾幫助莎芭蓮卡解決她發球問題的生物力學專家麥克米倫（Gavin MacMillan）協助，高芙說：「我知道我需要做出改變，一些技術上的改變，因為我不想再浪費時間做錯誤的事情了，我知道我希望自己未來得水平是如何，所以我不想浪費時間在用我不想要的方式上場打球。」
在去年的美網於第4輪單場發生19次雙誤出局後，高芙就不斷尋求修改發球方式的解答，讓她不斷在教練團上進行異動，談到這段過程她說：「我只想要得更好，我沈迷於進步的過程，有時候這或許很痛苦，但我感覺自己擁有清晰的未來，並且離成功很近了。」
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言