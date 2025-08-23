網球／名人堂入堂儀式將登場 莎拉波娃：一切都值得了

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
莎拉波娃。 美聯社
身為史上唯10完成職業生涯大滿貫的女子選手，俄羅斯前球后莎拉波娃（Maria Sharapova）將在今天正式入主國際網球名人堂，在今天與將一起入堂的男雙傳奇布萊恩兄弟一同來到名人堂所在的羅德島州紐波特時，莎拉波娃坦言，要獲得這項成就真的犧牲與付出太多，但現在一切都值得了。

職業生涯拿下過5座大滿貫冠軍，其中包括在2012年法網奪冠後完成生涯大滿貫的莎拉波娃，同時也是俄羅斯史上首位登上世界排名第1名的網球員，加上獨特的個人魅力，儘管職業生涯晚期手到傷勢以及禁藥風波影響，最終在2020年就決定退休，但仍無損莎拉波娃在職業網壇的地位。

而去年莎拉波娃與攜手拿下16座大滿貫男雙冠軍的傳奇組合布萊恩兄弟、鮑伯布萊恩（Bob Bryant）與麥克布萊恩（Mike Bryant）也一同獲選國際網球名人堂，並將在今天舉行入堂儀式。

對於將完成所有網球選手夢寐以求的成就，在退役後幾乎鮮少談及生涯成就的莎拉波娃說：「哇，這其中真的付出太多犧牲和努力了，但這一切都將值得了。妳有一種不得不走過這些大廳的感覺，這也讓妳意識到，妳只是這項運動歷史以及所有運動員中的一小部分。」

至於布萊恩兄弟雖然還未決定入堂儀式的演講內容，但鮑伯布萊恩就表示，「儘管只是走過這裡，但當你看到所有我們崇拜的人和他們的用品時，然後穿過走廊看到我們在奧運會上穿著的球衣，這感覺是很不可思議的，同時也讓你感到謙卑。」

