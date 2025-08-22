快訊

拳擊／林郁婷陪練員李承威成功摘金 台北城市盃圓滿落幕

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
擔任林郁婷十年陪練員李承威成功摘金。圖／台北市政府體育局供
擔任林郁婷十年陪練員李承威成功摘金。圖／台北市政府體育局供

2025台北城市盃拳擊邀請賽今天在台北體育館進行最後一天8場金牌大戰，其中有多達6場上演台韓大戰，台將單日力奪5金，其中巴黎奧運金牌林郁婷改當場邊教練協助陪練員李承威、台北市地主選手張家薫和新竹市何紹暉都成功力克龍仁選手後奪金而歸，但今年台北城市盃南韓龍仁市依舊以4金、5銀成績最佳，地主台北市3金、4銅居次。

台北城市盃拳擊邀請賽最後的8場金牌大戰中有6場均上演台韓大戰，代表這次賽會在開幕典禮上做選手宣誓的地主台北市選手張家薰，今在女子70公斤級金牌戰對上龍仁市金娜炫，首度升上打70公斤級的張家薰打的並不輕鬆，特別是在第二、三回合後半段都出現體力下滑的現象，所幸最終依舊以5：0獲勝，再為地主台北市添下一金。

「今天比賽的結論就告訴自己說，還是做有把握的事情就好了，我會狠狠的記住這次的教訓，真的差點被自己打敗。」雖然順利摘金，但張家薰賽後說：「因為為了準備全運同一個量級的比賽，但我之前打比較輕量級，我去年是66公斤， 所以體重就是60到66就好，但這次的話體重要到65到70，身體感覺比較沉重，但需要的體能跟肌耐力還沒起來，現在距離全運大概還有兩個多月，所以要好好再針對這個缺點去做改進才行。」

另一場備受矚目的男子65公斤級，代表新北市參賽的李承威，過去是巴黎奧運金牌林郁婷陪練員已經有長達10年時間，這次換成林郁婷擔任他的場邊教練來共同迎戰龍仁市的林智勳，李承威表現沈穩，屢屢刺拳結合重拳得手，三回合都在一路領先下，最終順利以5：0成功摘金。

不過順利摘金的李承威並不滿意今天的表現，他說：「精神緊張，可能是太興奮了，前一天沒有睡好，11點睡，2點起來一次，5點又醒，然後6點半又再起來，再瞇一下就起來到現場，今天感覺有點有氣沒力的感覺，我可以掌控的部分，太容易被反擊到。」

換量級也是李承威覺得表現並不滿意的地方，他說：「過去比較輕，大約57、60這樣，這次也是換量級，自己覺得打比較重的量級還是有差，基本體能會差很多。」倒是教練曾自強說：「承威這次打的65公斤級，我覺得他打得非常好，看得出來說他在整個的力度上還是比較成熟 ，我相信這對他在自信心上會有所幫助。」

地主台北市張家薫（左）首度挑戰70公斤級仍順利摘金。圖／台北市政府體育局供
拳擊 林郁婷

