路跑／台灣虎航暌違5年辦路跑 「tigerrun」11月29日大佳河濱公園起跑

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「2025 tigerrun」將於11月29日在台北市大佳河濱公園盛大回歸。圖／台灣虎航提供
「2025 tigerrun」將於11月29日在台北市大佳河濱公園盛大回歸。圖／台灣虎航提供

台灣虎航暌違五年再度舉辦路跑活動「2025 tigerrun」，將於11月29日在台北市大佳河濱公園盛大回歸，今年以全新主題 「山海聲浪 vibes」 重磅登場，結合路跑×音樂×國際旅行三大元素，讓參賽者在賽道上一次體驗運動熱血、音樂現場與全球風情的沉浸式感官旅程，廣邀所有跑友共襄盛舉。

2025 tigerrun於8月22日中午12點開放網路報名，提供輕鬆3.5K與挑戰10K兩組賽程，總計2900位名額，額滿截止。2025 tigerrun回饋跑者，特別規劃「報名虎利」方案，所有參賽者皆可獲得報名費全額折抵的機票回饋金，讓報名更有價值，輕鬆享受運動與旅遊雙重樂趣。

活動當天更將祭出100張台灣虎航指定航點來回免費機票「大Fun送」，秉持著「抽好、抽滿」的精神，讓每位跑者除了享受路跑的暢快，更有機會把夢想航程一起帶回家。另外，只要於9月10日前完成報名並繳費，就有機會可以抽到超值早鳥禮，一起感受2025 tigerrun煥然一新的台虎魅力。

今年活動以「山海聲浪 vibes」為主題，將賽道化身為一趟沉浸式的環遊世界旅程。跑者將沿途穿越「國家主題音樂區」，每區皆以當地特色音樂營造專屬氛圍，從山嵐到浪潮，感受跨越國界的節奏律動。除了聽覺饗宴，補給站更精心準備各航點的代表美食，將異國風味化為賽道上的能量來源，讓參賽者在補水之餘，也能用味蕾完成一次旅行。不用出國，就能盡情感受台灣虎航航點的獨特魅力。

2025 tigerrun特別規劃「山海市集 Chill 樂園」為跑者打造賽後放鬆的理想天地，現場匯集小農手搖飲、氣泡水與啤酒攤位，搭配草坪野餐區的悠閒氛圍與山海市集的異國美食，讓跑者在衝線後邊品嚐美味邊開趴，延續屬於 tigerrun 的熱力與感動。

此外，更邀請兩組人氣音樂卡司熱力開唱！BOOM！怪物星人帶來百分百創作載歌載舞炒熱氣氛，Ray 黃霆睿則以溫暖且富感染力的嗓音，搭配動人的鋼琴魅力帶來演出。兩組卡司賽事後輪番登場，讓「2025 tigerrun」的熱力從起點延續到終點，跑者盡情搖擺不間斷。

2025 tigerrun為參賽者準備了豐富的贈品，包括2025 tigerrun紀念衫與精美的完賽獎牌，獎牌採用象徵台灣虎航精神的「虎斑尾翼」造型設計，展現獨特品牌風格。

