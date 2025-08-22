雲豹能源贊助帕總30萬助選手訓練 盼「永續」支持帕拉運動

我國帕運代表團去年在巴黎共拿下3銀、2銅，締造近4屆帕運的最佳成績，而為協助提升中華帕拉林匹克總會的活動影響力及資源挹注，雲豹能源科技股份有限公司與中華帕拉林匹克總會簽訂贊助合約，承諾捐贈30萬元，而這筆贊助款項未來將專用於帕運選手的訓練、國際賽事參賽執行及推廣活動等相關費用，帕總也在今天特別頒發感謝狀給雲豹能源。

雲豹能源永續長暨發言人張建偉表示，公司自成立以來，便持續深耕公益、教育及體育領域，這已是行之有年的企業文化。他說：「我們覺得透過運動，可以更深刻地讓全國體認體育的重要性，希望透過運動去激起教育、公益，甚至跟綠能的結合，透過這樣的方式，讓大家知道什麼都可以去結合，也更努力去支持運動這個大項目。」

張建偉進一步指出，所有的運動選手都必須具備強韌的心態，不僅是能力所及，更重要的是有沒有心和意願去做好這件事。他高度肯定帕拉林匹克總會的努力，「帕總很努力想把這些事情做好，這是很值得我們去推廣、支持的事情。」

雲豹能源總經理趙書閔表示，在認識帕拉運動後，公司更希望能長期支持下去，因為這是一件非常有意義的事，「運動員不僅僅是運動員，也是最具影響力的人，可以帶給社會大眾很多不一樣的看法。我覺得如果可以的話，期待未來能有更多合作。」

這筆來自雲豹能源的贊助，無疑為中華帕拉林匹克總會注入了一劑強心針。有了更充裕的資源，帕運選手將能獲得更完善的訓練支持，有助於他們在國際賽場上取得更優異的成績，為台灣爭光。同時，也將有助於推廣帕拉運動的普及性，讓更多人看見身心障礙運動員的毅力與潛力，進一步提升帕拉運動在社會上的能見度和影響力。

中華帕拉林匹克總會對雲豹能源的慷慨贊助表達了誠摯的感謝，並承諾將善用這筆款項，持續為台灣的帕拉運動發展努力，期待未來能與雲豹能源攜手，共同開創更美好的體育篇章。