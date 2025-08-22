台灣首部環島馬拉松電影誕生 《人吶，為什麼要跑步》啟動集資躍上大銀幕

近年馬拉松與路跑運動在台灣快速興起，不論臺北馬拉松、萬金石馬拉松或是各地路跑與越野賽，報名人數屢屢創下新高。對許多跑者而言，「環島馬拉松」是終極夢想，卻也是少有人能挑戰的極限。如今，這段跨越 19 天、超過千公里的環島旅程，被完整拍攝成台灣首部以跑步為主角的紀錄片《人吶，為什麼要跑步》，並已於8月13日正式啟動群眾集資計畫，期望推動院線與校園放映，邀請更多人見證跑步背後的夢想與信念。詳情請見：https://wabay.tw/ref/7A3BS/

​​數學老師邵敬一號召 69位跑者寫下台灣故事

紀錄片的發起人邵敬一，是新店安康高中的數學老師，同時也是台灣跑界熟知的推廣者，因一次參加「舒跑馬拉松」而踏上跑步之路，在跑友間被稱為「最能跑的胖子」。數十年來不僅帶領學生「強行遠足」，還自辦烏來馬拉松。跑步對他而言，早已不只是運動，而是與土地、社群建立連結的方式。

2024 年，他更把這份熱情推向極致，策劃「環島馬拉松實驗」號召 69 位跑者參與。歷時 19 天、總長逾千公里的挑戰，平均每天必須完成超過 55 公里，帶領跑者穿越城市、山林、海岸與田野，以汗水和毅力一步步寫下屬於全台跑者的故事。

「我只是想用我最喜歡的方式，介紹我最喜歡的地方。」邵敬一說。這份單純卻堅定的信念，成為紀錄片的精神核心。影片不只呈現速度與距離，更是一場關於夢想、毅力與土地情感的探索。

計畫發起人邵敬一老師。 圖／主辦單位提供

每個人心中，都有一個起跑的理由

《人吶，為什麼要跑步》最動人的，不只是 19 天千公里的挑戰，而是藏在每位跑者心中的故事。74 歲的張哲煌，在太太過世後，從未停止跑步。他總把太太的照片帶在身邊，就像她仍在為自己加油打氣。即便雙腳疼痛到幾乎無法前行，他仍告訴自己要堅守承諾：「要帶她一起去環島旅行！」這趟奔跑，成了愛與思念的延續。

來自香港的 54 歲梁百行，曾任知名企業總裁，也是「全城街馬」的創辦人。他完成超過百場全馬與超馬、累積 6,000 公里賽事里程，卻因香港年輕世代的迷惘而選擇用跑步帶出希望。他相信，奔跑是一種力量，也是能串起一座城市的勇氣。

紀錄片中，正是這樣一段段來自不同背景、不同起點的故事，構成了最真實的跑步樣貌。有人跑是為了守護愛，有人跑是為了追尋夢想，也有人跑是為了給他人帶來希望。這些理由交織在一起，讓「跑步」不只是運動，而是一種理解生命的方式。

這一次，用群眾集資讓台灣跑者的故事被看見

《人吶，為什麼要跑步》上映集資計畫自 8 月 13 日正式啟動，誠摯邀請社會大眾一起參與。每一份支持都是對台灣跑者故事的肯定，也是讓紀錄片得以完整呈現、推動院線與校園放映的關鍵力量。

集資方案包含電影票組、紀念周邊，以及 2025 博克多烏來馬拉松等多種套組，讓贊助者不僅能親身參與展現跑者精神，也能透過觀看紀錄片感受這趟動人旅程。更多詳細請見：https://wabay.tw/ref/7A3BS/