羽球／王齊麟抱病拚世錦賽 重返奧運摘金幸運地很有感

中央社／ 台北22日電
王齊麟。 美聯社
2025世界羽球錦標賽將於25日在法國巴黎開打，場地正好就是去年巴黎奧運的羽球館，抱病參賽的台灣好手王齊麟重返奪金幸運地直呼時間過得真快。

世界羽球聯盟（BWF）主辦的羽球世錦賽，今年在法國巴黎的愛迪達體育館（Adidas Arena）舉行，也是去年巴黎奧運的羽球競賽場地，當時台灣「麟洋配」李洋、王齊麟如願完成摘金2連霸壯舉。

只不過昨晚搭機出發的王齊麟，在賽前慘遇腸胃炎，又拉又吐休息了2天，也稍微影響原本該有的訓練。

重返奧運摘金地，王齊麟接受中央社訪問時表示，「當然很懷念，畢竟是一場很美好的戰役，但現在已經跟不同搭檔來比賽，就是完全不同的感覺，希望這場能打出想要的比賽內容。」

王齊麟強調，過去這1個月的休息和訓練感覺不錯，今年比賽成績一直卡關，世界排名也停滯許久，希望可以從這場巴黎的世錦賽開始有所改變。

王齊麟和邱相榤今年除了拿到一場超級300的台北羽球公開賽冠軍外，其餘賽事都沒能闖過16強門檻。

根據男雙籤表，被列為第15種子的王齊麟和邱相榤運氣不錯，首輪64強免戰、32強應可輕鬆過關，預計到16強可能遇上丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）和拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）。

今年羽球世錦賽台灣共19組人馬參賽，比中國、日本還多，男單由一哥周天成領軍，還有林俊易、李佳豪、王子維等人。

羽球 王齊麟 世錦賽 邱相榤

