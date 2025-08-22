LPGA／加拿大公開賽 錢珮芸飆68桿首輪並列第8名

LPGA加拿大女子公開賽今天進行首回合，台灣好手錢珮芸維持前一場的好手感，抓5博蒂、吞2柏忌，繳出低於標準3桿的68桿、暫並列第8名，落後領先者4桿。

總獎金275萬美元（約新台幣8487萬元）的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）加拿大公開賽，台灣僅一姐徐薇淩、錢珮芸2人參賽，林子涵欲從資格賽擠進正賽窄門，可惜沒能過關。

錢珮芸今天從球場第10洞出發，儘管在第11洞就吞下柏忌，但沒受到太大影響，隨即在第15、16洞抓博蒂賺回桿數。

轉場後錢珮芸又分別在第2、5、8洞抓博蒂，雖然在第7洞吞下柏忌，但全場仍繳出68桿的好成績。

今年一整年都在跟自己推桿「拚戰」的錢珮芸，賽前又特地試用了新推桿，希望能盡快找回感覺；今天她全場用了29推，表現算是一般。

台灣一姐徐薇淩從英國公開賽拿下第6名後休息將近2週，今天重拾球桿參賽，不料全場僅抓2博蒂、吞4柏忌，繳出73桿，目前並列第87名，距離晉級名單還有1桿差距。

上週剛拿下LPGA波特蘭菁英賽冠軍的日籍好手岩井明愛，今天在加拿大公開賽首回合，再上演全場7博蒂、0失誤的完美演出，暫時以64桿單獨位居領先。