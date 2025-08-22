快訊

克里夫蘭網賽／逆轉大陸組合 詹皓晴、蔣欣玗挺進女雙決賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹皓晴（左）、蔣欣玗（右）攜手挺進克里夫蘭女網賽女雙決賽。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（左）、蔣欣玗（右）攜手挺進克里夫蘭女網賽女雙決賽。圖／劉雪貞提供

持續為美網進行備戰的我國網球女雙好手詹皓晴，今天與中國大陸搭檔蔣欣玗在克里夫蘭女網賽女雙4強賽，面對中國大陸組合徐一幡／楊釗煊，最終以4：6、7：6（7：2）、10：3逆轉勝出，挺進到冠軍賽。

詹皓晴與蔣欣玗今年溫網後開始合拍，並且在加拿大名人賽就一度闖進到8強，而本周兩人來到克里夫蘭女網賽後更是一路過關斬將晉級到4強賽，今天凌晨對上大陸組合徐一幡／楊釗煊，兩人雖然在首盤開賽後就被對手兩度破發，一度陷入1：4落後，首盤也以4：6讓出。

但第二盤海峽組合隨即回穩，在被對手於第5局再度破發後，第6局隨即回破發，並將比賽一路帶入搶七局，最終以7：6（7：2）成功扳平戰局；超級搶十詹皓晴／蔣欣玗更是乘勝追擊，開賽就取得6：0的大幅領先，最終也以10： 3搶下勝利，挺進到冠軍賽。

而詹皓晴／蔣欣玗冠軍賽的對手將是塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic）／哈薩克戴妮琳娜（Anna Danilina）以及捷克組合德提烏克（Anastasia Detiuc）／史柯契（Miriam Skoch）之戰的勝方。

