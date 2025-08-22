田徑／亞洲投擲錦標賽 余雅倩、江靜緣首日攜手摘雙銅

在南韓木浦舉行的亞洲投擲錦標賽昨天展開首日賽程，我國女子鏈球紀錄保持人余雅倩以及女子鉛球紀錄保持人江靜緣，最終分別在女子鏈球決賽以64公尺42，女子鉛球決賽以17公尺09雙雙拿下銅牌，而今天則將輪到標槍項目選手登場爭牌。

第21屆的亞洲投擲錦標賽今年在南韓木浦舉行，屬於世界田徑總會世界排名C級賽事，今年預計有來自25個國家約500名的選手前往木浦參與鉛球、鐵餅、鏈球與標槍男女各4個比賽項目。

在首日登場的鉛球、鐵餅與鏈球賽事中，我國選手就傳來奪牌捷報，其中今年5月才在日本靜岡締造女子鉛球全國紀錄的小將江靜緣，昨天在女子鉛球決賽中於第3擲擲出17公尺09的佳績，率先為代表隊搶下首面銅牌。

至於晚間壓軸登場的女子鏈球賽事，我國紀錄保持人余雅倩最終也在第6次試擲擲出64公尺42的佳績，再拿下一面銅牌，而今天中午也將進行最後一項的男女標槍決賽，我國將由女子標槍李慧君、朱品薰以及男子標槍王君豪將登場出賽。