拳擊／世錦賽強制性別檢測 林郁婷續備戰不打算缺席

中央社／ 台北21日綜合外電報導
林郁婷。圖／聯合報系資料照片
林郁婷。圖／聯合報系資料照片

台灣拳擊女將林郁婷的教練曾自強今天接受路透社訪問時表示，林郁婷不打算缺席在英國利物浦舉行的世界拳擊錦標賽。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）昨天宣布，參加9月世錦賽的女子拳擊選手將被要求強制接受性別檢測。這項檢測是最新資格認定政策的一部分。

曾自強告訴路透社：「林郁婷剛從韓國集訓返國，現正等待台灣拳擊主管機關通知報名細節，同時也在備戰2025年世界拳擊錦標賽。」

曾自強說：「她沒有因為最新性別檢測政策而考慮退出比賽。我們會按照主辦單位的正常流程，提交所有相關文件。」

在經過國際奧林匹克委員會（IOC）暫時認可後，負責2028年洛杉磯奧運拳擊事務的世界拳擊聯盟，5月宣布性別檢測計畫。

世界拳擊聯盟在聲明中表示：「這項政策是為確保所有參與者的安全，也讓男女選手在公平基礎上競爭。」

世界拳擊聯盟還說，女子拳擊選手將接受聚合酶連鎖反應（PCR）檢測，採集鼻腔、口腔拭子、唾液或血液樣本，以檢查是否存在Y染色體。男性的性染色體是由X和Y組成，女性的性染色體則是由2個X組成。

世界拳擊聯盟主席范德佛斯特（Boris van derVorst）表示：「世界拳擊聯盟尊重每一個人的尊嚴，並致力確保最大包容性。」

「然而，對於像是拳擊這種搏擊運動，我們有責任維護安全、公平競爭與公正，這些原則也是政策制定的核心指引。」

世錦賽將於9月4日至14日舉行，這將是世界拳擊聯盟今年初取代國際拳擊總會（IBA）以來，首次主辦的世錦賽。

