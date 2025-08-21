拳擊／台北城市盃邱智琳惜敗 抗憂鬱症勇士唐德容摘金
2025台北城市盃拳擊邀請賽今天於台北體育館行第三天賽程，先決出男子兩量、女子三量級5面金牌，東京隊表現最佳包辦3金，兩名男女奧運選手原田周大、並木月海都成功奪金，台將也在女子65公斤唐德容、75公斤張薰芸摘下雙金，明天最後一天賽程將再頒出最後的8金。
今天一開賽就進入高潮，女子54公斤級金牌戰由吳詩儀的陪練員邱智琳對上東京奧運銅牌的日本選手並木月海，雖然對手並木月海僅156公分袖珍身材，但腳法靈活、技術多變，而有164公分身高優勢的邱智琳先在第一回合落後，雖然第二回合一度扳回點劣勢，只是第三回合還被主審扣了一分後，最終以0：3惜敗而屈居銀牌。
連勝三場拿下金牌的並木月海說：「這是我暌違兩年後的比賽，所以一開始感覺有緊張，但自己感覺打的還不錯，比完賽後第一個念頭就是想去吃水果剉冰。」
台將今在女子組65公斤和75公斤組大有斬獲，代表桃園市出賽的唐德容昨天先打敗日本世錦國手鬼頭苿衣，接著在女子組65公斤級金牌戰對上新加坡的南亞運動會國手秀月，唐德容依舊選擇強硬「打死不退」的風格與對手互轟，最終三回合後以4：1獲勝。
過去曾經是田徑標槍好手，坦承還在與憂鬱症戰鬥的唐德容說：「會有這種的拳風，主要是我對自己過去田徑累積下來的自信，我四分之一蹲可以舉250公斤，被對手打一拳，我可以連續出拳打回來；這位選手打法比較聰明，不像前一天日本選手的鬥志從頭拼到尾。」
在男子65公斤四強有一場很有意思的對決，奧運國手陳念琴的陪練員林囿對上已經擔任巴黎奧運金牌林郁婷陪練員有十年之久的李承威，兩人在前兩回合各有勝負，關鍵第三回合，有林郁婷御駕親征的李承威最終以4：1驚險拿下勝利。
李承威說：「因為本來都是打60公斤級的，但因為全運要打65公斤級，這次特別先來做65公斤級的個人檢測，但明顯包括肌力和體能都沒辦法跟上以前。」李承威明天將與南韓高陽選手金智勳爭金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言