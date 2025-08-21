快訊

中央社／ 台北21日電
18歲台灣女子鉛球小將江靜緣（圖）21日在韓國舉行的2025亞洲投擲錦標賽，以第3次試擲的17公尺09成功拿下銅牌。（中華民國田徑協會提供） 中央社
中華女子鉛球小將江靜緣，今天在韓國舉行的2025亞洲投擲錦標賽，以第3次試擲的17公尺09拿下銅牌。教練呂景義表示，雖然拿到獎牌，但成績應該可以更好，未來會持續努力。

年僅18歲的江靜緣在今年5月日本靜岡田徑賽中以17公尺83的成績，締造新的女子鉛球全國紀錄，接著又在韓國的田徑亞錦賽獲得銅牌，狀況調整得不錯，只可惜德國世大運沒能替台灣帶回獎牌。

世大運回台後，江靜緣因時差問題近1週沒能好好休息，也影響了她的訓練腳步，幸好仍在這場亞洲投擲錦標賽拿到好成績。

教練呂景義接受中央社記者訪問時表示，雖然賽前沒有設定目標，但17公尺09的成績還是應該可以再好一些，「依照以往的比賽模式，靜緣通常都是後3次試擲成績會更好，可惜今天沒有丟出來。」

呂景義強調，其實第3次試擲的動作有些跑掉，球有點掉下來，所以丟出去的拋物線有點平；這場比賽強度還算不錯，對她來說也是很好的考驗。

田徑

田徑／亞洲投擲錦標賽 中華女將江靜緣17公尺09摘銅

