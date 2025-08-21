快訊

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 國光獎金+薪水年領約600萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
李洋。聯合報系資料照
李洋。聯合報系資料照

運動部預計9月9號掛牌成立，傳部長將由2屆奧運羽球金牌得主李洋出任。李洋曾在東京奧運及巴黎奧運摘金，國光獎金選擇終身月領12.5萬元，疊加起來為25萬元，加上部長年薪約300萬元，預估一年有600萬元進帳。

據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，選手於奧運賽場奪下金牌，可獲得2000萬獎金或終身俸每月12.5萬元，如果同一選手拿到多面金牌採疊加計算，李洋兩面金牌疊加後月領25萬元。

《國光體育獎章及獎助辦法》領的國光獎金不是月退俸，而是榮譽性獎金，只要沒犯罪或被撤銷資格，就不會因擔任其他公職而停發。另外，根據現行法規，各部會首長月薪約21萬元，加上獎金後年薪約300萬元。

李洋在巴黎奧運結束後接到不少廣告代言，不過根據《公務員服務法》及《政務人員利益衝突迴避法》規定，擔任中央政府部會首長，不得兼職或從事營利事業，也不能接商業代言。因此李洋雖然能領到部長薪水，但可能會損失不少商業代言收入。

李洋 運動部

