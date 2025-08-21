修杰楷任活動大使 2026渣打馬拉松納入世界賽資格賽

2026渣打臺北公益馬拉松將於明年1月11日隆重登場，預計號召26000名跑者熱血集結，今天賽事記者會「運動型男」修杰楷特別現身擔任活動大使，明年他也將跑上賽道參加新推出的11公里組，邀請跑者們一同為公益而跑。

今天穿著藍色賽服現身記者會的修杰楷，除擔任渣打臺北公益馬拉松活動大使，更親自投入訓練，他說：「非常開心能擔任渣打臺北公益馬拉松的活動大使。渣打馬一直是臺灣最國際化、最公益、最專業的馬拉松，2026年1月11日，邀請跑者們一起挑戰 11K。」他透露，不單純是因為愛運動，賽事的永續以及公益亮點，更是他參加這場比賽的主要原因。

渣打國際商業銀行長年支持「渣打臺北公益馬拉松」，不僅推動全民運動風氣，更引領臺灣馬拉松朝向國際化與公益化邁進。明年1月8日起，主辦單位也將舉辦為期3天的「渣打臺北公益馬拉松運動博覽會」，結合運動、健康、永續與公益，為跑者打造最佳的跑步體驗，並藉由該活動支持弱勢族群與青年賦能，創造改變的機會。

渣打銀行人資長溫文宗表示，渣打銀行自2013年起投入公益路跑活動，持續擴大賽事在臺灣的正向影響力，渣打臺北公益馬拉松是渣打銀行全球冠名贊助的十大城市馬拉松之一，迄今已吸引超過28萬人次共襄盛舉，2026年正式納入「亞培世界馬拉松大滿貫分齡世界冠軍資格賽」，以「TOGETHER, WE RUN FURTHER 一起，跑更遠」為主題，邀請跑者再度集結，共同為公益而跑。

樂天女孩珈妤（左一）、樂天女孩李昀（左二）、中華民國路跑協會秘書長陳華恒（左三）、臺北市政府體育局游竹萍局長（中）、渣打銀行人資長溫文宗（右三）、活動大使修杰楷（右二）和樂天女孩曲曲一同為2026渣打臺北公益馬拉松站台。圖／渣打臺北公益馬拉松提供

亞培世界馬拉松大滿貫分齡世界冠軍資格賽是專為40歲以上跑者設計的全球馬拉松賽事系統，目的是鼓勵中壯年族群積極參與馬拉松運動，跑者可參加AbbottWMM（Abbott World Marathon Majors）指定的國際馬拉松賽事，並於每年度排名賽季期間以個人最佳成績作為世界分齡排名，各年齡層排名較佳選手，將被邀請參加AbbottWMM分齡世界冠軍賽，於國際舞台展示長跑實力。

2026渣打臺北公益馬拉松連續第三年攜手賽衣合作夥伴New Balance，推出最時尚且專業的限定賽衣，且第二度與New Balance Run Club（NBRC）專業團隊開辦賽前「跑者訓練營」，鼓勵各個程度的跑者在賽道上跑出自己的節奏；賽事今天下午4點起開放早鳥報名，到28日下午4點前享有報名優惠；一般報名29日下午4點到10月30日下午4點。