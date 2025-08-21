快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

修杰楷任活動大使 2026渣打馬拉松納入世界賽資格賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「運動型男」修杰楷擔任2026渣打臺北公益馬拉松活動大使。圖／渣打臺北公益馬拉松提供
「運動型男」修杰楷擔任2026渣打臺北公益馬拉松活動大使。圖／渣打臺北公益馬拉松提供

2026渣打臺北公益馬拉松將於明年1月11日隆重登場，預計號召26000名跑者熱血集結，今天賽事記者會「運動型男」修杰楷特別現身擔任活動大使，明年他也將跑上賽道參加新推出的11公里組，邀請跑者們一同為公益而跑。

今天穿著藍色賽服現身記者會的修杰楷，除擔任渣打臺北公益馬拉松活動大使，更親自投入訓練，他說：「非常開心能擔任渣打臺北公益馬拉松的活動大使。渣打馬一直是臺灣最國際化、最公益、最專業的馬拉松，2026年1月11日，邀請跑者們一起挑戰 11K。」他透露，不單純是因為愛運動，賽事的永續以及公益亮點，更是他參加這場比賽的主要原因。

渣打國際商業銀行長年支持「渣打臺北公益馬拉松」，不僅推動全民運動風氣，更引領臺灣馬拉松朝向國際化與公益化邁進。明年1月8日起，主辦單位也將舉辦為期3天的「渣打臺北公益馬拉松運動博覽會」，結合運動、健康、永續與公益，為跑者打造最佳的跑步體驗，並藉由該活動支持弱勢族群與青年賦能，創造改變的機會。

渣打銀行人資長溫文宗表示，渣打銀行自2013年起投入公益路跑活動，持續擴大賽事在臺灣的正向影響力，渣打臺北公益馬拉松是渣打銀行全球冠名贊助的十大城市馬拉松之一，迄今已吸引超過28萬人次共襄盛舉，2026年正式納入「亞培世界馬拉松大滿貫分齡世界冠軍資格賽」，以「TOGETHER, WE RUN FURTHER 一起，跑更遠」為主題，邀請跑者再度集結，共同為公益而跑。

樂天女孩珈妤（左一）、樂天女孩李昀（左二）、中華民國路跑協會秘書長陳華恒（左三）、臺北市政府體育局游竹萍局長（中）、渣打銀行人資長溫文宗（右三）、活動大使修杰楷（右二）和樂天女孩曲曲一同為2026渣打臺北公益馬拉松站台。圖／渣打臺北公益馬拉松提供
樂天女孩珈妤（左一）、樂天女孩李昀（左二）、中華民國路跑協會秘書長陳華恒（左三）、臺北市政府體育局游竹萍局長（中）、渣打銀行人資長溫文宗（右三）、活動大使修杰楷（右二）和樂天女孩曲曲一同為2026渣打臺北公益馬拉松站台。圖／渣打臺北公益馬拉松提供

亞培世界馬拉松大滿貫分齡世界冠軍資格賽是專為40歲以上跑者設計的全球馬拉松賽事系統，目的是鼓勵中壯年族群積極參與馬拉松運動，跑者可參加AbbottWMM（Abbott World Marathon Majors）指定的國際馬拉松賽事，並於每年度排名賽季期間以個人最佳成績作為世界分齡排名，各年齡層排名較佳選手，將被邀請參加AbbottWMM分齡世界冠軍賽，於國際舞台展示長跑實力。

2026渣打臺北公益馬拉松連續第三年攜手賽衣合作夥伴New Balance，推出最時尚且專業的限定賽衣，且第二度與New Balance Run Club（NBRC）專業團隊開辦賽前「跑者訓練營」，鼓勵各個程度的跑者在賽道上跑出自己的節奏；賽事今天下午4點起開放早鳥報名，到28日下午4點前享有報名優惠；一般報名29日下午4點到10月30日下午4點。

延伸閱讀

劉品言懷男還是女　修杰楷不步宋芸樺後塵：不用知道

梧桐妹放送媽媽比基尼照　修杰楷急自清：我沒在注意大小

2026渣打銀行台北公益馬拉松 明年1月11日登場

被梧桐妹出賣比基尼照　賈靜雯大驚失色：那麼小有什麼好看的？

相關新聞

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 國光獎金+薪水年領約600萬元

運動部預計9月9號掛牌成立，傳部長將由2屆奧運羽球金牌得主李洋出任。李洋曾在東京奧運及巴黎奧運摘金，國光獎金選擇終身月領12.5萬元，疊加起來為25萬元，加上部長年薪約300萬元，預估一年有600萬元

修杰楷任活動大使 2026渣打馬拉松納入世界賽資格賽

2026渣打臺北公益馬拉松將於明年1月11日隆重登場，預計號召26000名跑者熱血集結，今天賽事記者會「運動型男」修杰楷...

世運會／帶傷破世界紀錄 排灣族大力士楊森預告世錦賽再突破

世界伯明罕世運會奪下健力銀牌後，排灣族大力士楊森遭受脊椎骨裂傷勢，但他成功戰勝低潮，剛結束的成都世運會不但帶回中華代表團...

足球／歐冠29日抽籤 6英超隊參戰有看頭

歐洲最高等級的洲際盃賽歐冠迎接新賽季，29日將在摩納哥舉行抽籤儀式，這次看點包含多達6支英超球隊參戰、英超六大豪門的切爾西與熱刺都暌違2年重返歐冠、當前歐戰排名前15強僅羅馬未獲席次。隔日會進行歐霸與

自由車／傷後重生 邱靜雯：夢想登亞運殿堂

「我的夢想，就是要參加亞運。」曾因摔車休養、甚至考慮退役的自由車國手邱靜雯，如今在2025自由車協會年度記者會上，帶著笑...

世運會／創境外最佳成績 中華代表團凱旋

第12屆成都世界運動會17日圓滿落幕，中華代表團靠最後兩天賽程進帳4面金牌「拉尾盤」，以5金、6銀、4銅在116個國家中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。