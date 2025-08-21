快訊

世運會／帶傷破世界紀錄 排灣族大力士楊森預告世錦賽再突破

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
行政院長卓榮泰（中）代表接受簽滿選手簽名的中華代表團會旗，由健力男子裝備超重量級項目破世界紀錄奪金牌的楊森（左），與健力男子裝備中量級金牌江凱傑（右）一起獻旗。記者蘇健忠／攝影
世界伯明罕世運會奪下健力銀牌後，排灣族大力士楊森遭受脊椎骨裂傷勢，但他成功戰勝低潮，剛結束的成都世運會不但帶回中華代表團最後一面金牌，且第一項蹲舉就以453.5公斤打破世界紀錄，他更預告11月世錦賽會繼續挑戰，目標再自我突破。

中華奧會今天設宴款待榮譽歸國的世運會中華代表團，本屆賽事健力代表隊榮獲2金1銀，奪下男子裝備超重量級金牌的楊森和男子裝備中量級金牌江凱傑一同將代表團簽名旗獻給行政院院長卓榮泰。

中華代表團本屆5金、6銀、4銅，創下境外最佳成績，收穫最後一面金牌的楊森透露，蹲舉破世界紀錄是教練設定的目標，「我也想突破多一點，但我們是採積分制，有拿捏重量，不能亂衝。」他自信說，蹲舉還有突破空間，11月羅馬尼亞舉行的世錦賽會挑戰再寫世界新猷，「蹲舉可以再拚，三項（蹲舉、臥舉、硬舉）也都要穩。」

楊森上屆世運會就帶回銀牌，但接續遭遇脊椎骨裂傷勢，曾被醫生說「能這樣走路已經很強」，但他努力復健下也維持訓練，今年世運會回夢寐以求的金牌，今天出席返國餐會的他透露，比完賽有掉下英雄淚，不過蹲舉破紀錄的當下心情更多事亢奮，「太爽了，又突破自己的重量和紀錄！」

不諱言邀、膝蓋和手都有舊傷，楊森與身體狀況共存，世運會的金牌讓他更有信心，期待世錦賽再帶回好消息。

世運會 世錦賽

