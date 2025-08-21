快訊

自由車／傷後重生 邱靜雯：夢想登亞運殿堂

聯合報／ 實習記者曾奕鈞／即時報導
邱靜雯以名古屋亞運為目標。實習記者曾奕鈞／攝影
邱靜雯以名古屋亞運為目標。實習記者曾奕鈞／攝影

「我的夢想，就是要參加亞運。」曾因摔車休養、甚至考慮退役的自由車國手邱靜雯，如今在2025自由車協會年度記者會上，帶著笑容分享復出歷程。她直言，正是這份夢想，推動自己再次穿上國手戰袍。

邱靜雯笑說，雖然擔任教練讓自己學到很多，但心底始終放不下對賽場的渴望，「大概有快一年的時間去養傷，養傷當中有想過要不要就直接退役了，當中也有去任職南山高中的專任教練，但看著選手們騎車，心還是有點癢癢的，這當中也有學習到當教練的辛苦，畢竟我有一個夢想，就是要參加亞運。」

今年7月的國手選拔賽，因天雨延賽多日，邱靜雯只能待在旅館，無法去練場地，「就是要一個心一直抱在那裡，什麼時候才會開賽。」

沒想到比賽當天，邱靜雯在助跑計時賽中突破個人最佳，以11秒247刷新200公尺助跑計時賽全國紀錄，「當下覺得是教練和其他選手在騙我，只是給我鼓勵，沒想到他們跟我說我真的做到了。他們知道我為了破全國紀錄很久了，至少要把自己這個小小的目標先突破。」

由於舊傷仍在，隔天早上第一場發車後，邱靜雯發現傷勢似乎沒辦法承受接下來的比賽，於是和教練、醫生團討論是否要請假，先以養傷為主，「這個傷伴隨我三年了，比較難處理一點，傷後復出真的很辛苦，要一直持續治療。」

談到這幾年的突破，邱靜雯認為最重要的挑戰仍在基礎環境不足，「講白一點就是我們缺少了一個場地。我們去現場比賽時要先適應離心力，因為短距離要抓角度，還要對抗風阻。」她也強調，目前自己還在努力往更好的方向邁進，「我還在努力的往更好的方向、更好的成績邁進。」

亞運 自由車 南山高中

相關新聞

傳奧運金牌李洋出任運動部長、鄭世忠任次長 8月23日後揭曉

行政院運動部預計將於9月9日國民體育日掛牌成立，近日體育界盛傳一份名單將在8月23日後公布，2屆奧運羽球金牌得主李洋將出任部長。 這份名單中，次長由現任體育署長鄭世忠、高俊雄及洪志昌出任，全民運

桌球／林昀儒、鄭怡靜不敵頭號種子 混雙無緣4強

我國桌球「一姐」鄭怡靜在世界桌球職業大聯盟（WTT）瑞典大滿貫賽單日三戰，昨天晚間先登場的女雙開出紅盤，可惜女單在5局大...

足球／歐冠29日抽籤 6英超隊參戰有看頭

歐洲最高等級的洲際盃賽歐冠迎接新賽季，29日將在摩納哥舉行抽籤儀式，這次看點包含多達6支英超球隊參戰、英超六大豪門的切爾西與熱刺都暌違2年重返歐冠、當前歐戰排名前15強僅羅馬未獲席次。隔日會進行歐霸與

世運會／創境外最佳成績 中華代表團凱旋

第12屆成都世界運動會17日圓滿落幕，中華代表團靠最後兩天賽程進帳4面金牌「拉尾盤」，以5金、6銀、4銅在116個國家中...

自由車／3位外籍教練加入 中華隊拚國際賽登頒獎台

泰國亞洲盃自由車場地賽即將登場，中華民國自由車協會今天為亞運培訓隊國手授旗，祝福寶島好手們「騎」開得勝，7月加入中華隊的...

