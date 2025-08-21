世運會／創境外最佳成績 中華代表團凱旋

第12屆成都世界運動會17日圓滿落幕，中華代表團靠最後兩天賽程進帳4面金牌「拉尾盤」，以5金、6銀、4銅在116個國家中排名第15，不但創下境外最佳成績，較上屆更進步33名。今天中華奧會特別舉辦返國餐會慰勞選手，行政院院長卓榮泰也親自祝福選手再創佳績。

中華代表團本次共120位選手參與14種運動，連同教練與團本部成員共199人，組成境外規模最大的一次代表團，其中女子拔河隊在滂沱大雨中締造世運會史無前例的6連霸，首度列入世運會的沙灘合球中華隊更上演連兩場「絕殺」，驚奇摘金，都是賽事亮點。

連三屆參與世運會的拔河女將田嘉蓉，今天提到代表團本屆第一面金牌仍直呼感動，她坦言被各界看好完成6連霸，造成不少壓力，「我們就是踏實訓練，沒有捷徑。」她笑說，當天在大雨中出賽是生涯頭一遭，起步下去都會「炸水」，必須甩甩頭把進入耳中的雨水甩掉才能聽清楚隊友呼喊，是很新鮮的體驗。

完成世運會6連霸的拔河女將們，下月將再出征英國世界盃，期待再傳回佳音。

中華奧會主席林鴻道表示，本屆世運會的成績為將來奠定良好基礎，下屆世運會將於2029年移師歐洲，再回到世運會第三屆舉辦的德國卡爾斯魯厄，期許中華代表團能延續佳績，再創高峰，讓台灣的運動員在國際舞台上更具競爭力，贏得更多榮譽與尊重。