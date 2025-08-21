自由車／3位外籍教練加入 中華隊拚國際賽登頒獎台

泰國亞洲盃自由車場地賽即將登場，中華民國自由車協會今天為亞運培訓隊國手授旗，祝福寶島好手們「騎」開得勝，7月加入中華隊的法國籍教練博格（Mickael Bouget）也和教練團一同現身，分享與台灣車手合作的心得。

自由車協會秘書長李開志提到，台灣舉辦的環台賽已經揚名國際，其實台灣好手在場地賽及公路賽表現同樣突出，去年亞錦賽騎出2金4銀5銅好成績，青年賽也是獎牌滿手，他笑說：「過去沒大力宣傳，今年要好好宣傳一下。」

今天亞運培訓隊選手包括黃亭茵、邱靜雯、陳靖云、蔡雅羽、劉尚盈、李東霖、秦力恩、康世峰、張誌盛、張恩騰、李靖烽、許仕儒、簡耘澤都一同出席，全力為亞洲盃及明年名古屋亞運備戰。