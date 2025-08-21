2026渣打銀行台北公益馬拉松 明年1月11日登場

2026渣打台北公益馬拉松將於明年1月11日登場，預計號召26,000名跑者熱血集結，為公益而跑，渣打銀行人資長溫文宗表示，渣打銀行自2013年起投入公益路跑活動，持續擴大賽事在台灣的正向影響力。

「渣打台北公益馬拉松」亦為渣打銀行全球冠名贊助的十大城市馬拉松之一，迄今已吸引超過28萬人次共襄盛舉，成為國內最具規模與國際參與度的公益盛事。今年度賽事主題為「TOGETHER, WE RUN FURTHER 一起，跑更遠」，邀請跑者再度集結共同為公益動起來「Futuremakers 全球公益計畫」。

渣打銀行今年也邀請藝人修杰楷擔任活動大使。他此次除了擔任賽事大使，更報名參加此次賽事新增的11K賽程，號召粉絲與初跑者們一同挑戰自我，一起在1月11日踏上賽道，為公益、弱勢而跑。

溫文宗表示，渣打銀行自2013年起，透過賽事、民眾捐款及各式募款活動，並結合渣打基金會資源挹注，累積投入逾新台幣1億2,900萬元援助「Futuremakers 全球公益計畫」。

針對本屆賽事，渣打銀行全額贊助30位偏鄉學生參加本次馬拉松賽事，讓他們能夠一起感受跑步的樂趣及參加比賽帶來的活力。渣打銀行亦攜手台北市視障者家長協會與勵馨基金會，共同推動青年就業計畫和渣打女力創業獎，支持16至35歲的視覺障礙者及來自中低收家庭的青年，能無後顧之憂地追求夢想。2020至2024年間，已協助約7,900名視障青年及女性學習新技能、輔助他們就業及創業。