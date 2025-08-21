快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

2026渣打銀行台北公益馬拉松 明年1月11日登場

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
2026渣打銀行台北公益馬拉松將在明年1月11日登場。記者朱漢崙/攝影
2026渣打銀行台北公益馬拉松將在明年1月11日登場。記者朱漢崙/攝影

2026渣打台北公益馬拉松將於明年1月11日登場，預計號召26,000名跑者熱血集結，為公益而跑，渣打銀行人資長溫文宗表示，渣打銀行自2013年起投入公益路跑活動，持續擴大賽事在台灣的正向影響力。

「渣打台北公益馬拉松」亦為渣打銀行全球冠名贊助的十大城市馬拉松之一，迄今已吸引超過28萬人次共襄盛舉，成為國內最具規模與國際參與度的公益盛事。今年度賽事主題為「TOGETHER, WE RUN FURTHER 一起，跑更遠」，邀請跑者再度集結共同為公益動起來「Futuremakers 全球公益計畫」。

渣打銀行今年也邀請藝人修杰楷擔任活動大使。他此次除了擔任賽事大使，更報名參加此次賽事新增的11K賽程，號召粉絲與初跑者們一同挑戰自我，一起在1月11日踏上賽道，為公益、弱勢而跑。

溫文宗表示，渣打銀行自2013年起，透過賽事、民眾捐款及各式募款活動，並結合渣打基金會資源挹注，累積投入逾新台幣1億2,900萬元援助「Futuremakers 全球公益計畫」。

針對本屆賽事，渣打銀行全額贊助30位偏鄉學生參加本次馬拉松賽事，讓他們能夠一起感受跑步的樂趣及參加比賽帶來的活力。渣打銀行亦攜手台北市視障者家長協會與勵馨基金會，共同推動青年就業計畫和渣打女力創業獎，支持16至35歲的視覺障礙者及來自中低收家庭的青年，能無後顧之憂地追求夢想。2020至2024年間，已協助約7,900名視障青年及女性學習新技能、輔助他們就業及創業。

延伸閱讀

雙潭馬拉松菁英賽年底開跑總獎金百萬元 台日馬拉松長跑好手代言

跑步絕緣體變台灣女馬百傑 蔡雅安終點遇更棒自己

台股因AI大漲也大跌...只是泡沫？切老：不會特別追飆股、好企業自然會跟上

桃園海客季開幕推8大主題客庄樂遊 蘇俊賓力推米寶路跑玩水槍跑馬拉松

相關新聞

傳奧運金牌李洋出任運動部長、鄭世忠任次長 8月23日後揭曉

行政院運動部預計將於9月9日國民體育日掛牌成立，近日體育界盛傳一份名單將在8月23日後公布，2屆奧運羽球金牌得主李洋將出任部長。 這份名單中，次長由現任體育署長鄭世忠、高俊雄及洪志昌出任，全民運

桌球／林昀儒、鄭怡靜不敵頭號種子 混雙無緣4強

我國桌球「一姐」鄭怡靜在世界桌球職業大聯盟（WTT）瑞典大滿貫賽單日三戰，昨天晚間先登場的女雙開出紅盤，可惜女單在5局大...

2026渣打銀行台北公益馬拉松 明年1月11日登場

2026渣打台北公益馬拉松將於明年1月11日登場，預計號召26,000名跑者熱血集結，為公益而跑，渣打銀行人資長溫文宗表...

自由車／明年亞運最後一舞 黃亭茵目標再登頒獎台

2014年仁川亞運曾登上頒獎台，我國自由車指標女將「粉紅小鋼炮」黃亭茵目前為明年名古屋亞運全力備戰，35歲的她透露若能順...

路跑／虎航2025tigerrun暌違五年重磅回歸 8月22日起開放報名

台灣虎航（Tigerair Taiwan）暌違五年再度舉辦路跑活動「2025tigerrun」，將於11月29日（周六）...

克里夫蘭女網／詹皓晴攜中國搭檔 直落二送貝果闖女雙4強

提前為網球4大滿貫賽的最後1場美國公開賽準備，台灣女將詹皓晴今天與中國搭檔蔣欣玗在WTA克里夫蘭女網賽以6比0、6比3擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。