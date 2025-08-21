快訊

自由車／明年亞運最後一舞 黃亭茵目標再登頒獎台

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黃亭茵。記者曾思儒／攝影
黃亭茵。記者曾思儒／攝影

2014年仁川亞運曾登上頒獎台，我國自由車指標女將「粉紅小鋼炮」黃亭茵目前為明年名古屋亞運全力備戰，35歲的她透露若能順利選上亞運國手，明年名古屋就會是個人亞運「最後一舞」，期待在告別戰再帶回獎牌。

自由車協會今天舉辦年度記者會，由秘書長李開志授旗給中華隊，祝福即將出征亞洲盃的中華隊好手奪得佳績，黃亭茵在內的12位亞運培訓國手及法國籍教練博格（Mickael Bouget）和教練團也全員到齊。

教練超過20年資歷的博格曾4度率選手出征奧運，今年和我國自由車協會再度合作，他目標帶給台灣選手不同的訓練方式，以明年名古屋亞運作為主戰場，他說：「台灣選手有很好的技術基礎，透過訓練，可以成為更好的運動員。」

國手資歷豐富的黃亭茵提到，外籍教練的加入需要一些時間磨合，但對選手往世界舞台發展的幫助很大，「像看日本這十年發展，不是短期，是長期，和外教是長期抗戰、長期合作。」

身為中華隊的「老大姐」，黃亭茵坦言35歲的年紀已經到一個臨界點，加上有些舊傷在身，一直在找和身體的平衡，「很確定明年是我最後一屆亞運，不可否認，也要接受自己能力下降。」她現階段以亞運資格賽為目標，「畢竟要先拿到國內冠軍，才能去挑戰亞洲。」

黃亭茵也提到，很多年輕選手都和自己處於不同世代，新生代選手對於資訊收集能力更好，她也抱持開放心態，像每位宛如「資訊站」的選手汲取更多新知，看好未來年輕世代在運科、外籍教練幫助下騎出突破成績。

