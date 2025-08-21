路跑／虎航2025tigerrun暌違五年重磅回歸 8月22日起開放報名

快訊

2025tigerrun，將於11月29日進行。圖／2025tigerrun工作小組提供
2025tigerrun，將於11月29日進行。圖／2025tigerrun工作小組提供

台灣虎航（Tigerair Taiwan）暌違五年再度舉辦路跑活動「2025tigerrun」，將於11月29日（周六）在台北市大佳河濱公園回歸。今年以全新主題 「山海聲浪vibes」重磅登場，結合路跑×音樂×國際旅行三大元素，讓參賽者在賽道上一次體驗運動熱血、音樂現場與全球風情的沉浸式感官旅程。台灣虎航多年以來帶著大家遨遊各國，因此2025tigerrun結合台灣虎航的航點特色，把你想去的地方，全部都結合進活動裡。

2025tigerrun將於明天（22日）中午12點開放網路報名，提供輕鬆3.5K與挑戰10K兩組賽程，總計2900位名額，額滿截止。2025tigerrun回饋跑者，特別規畫「報名虎利」方案，所有參賽者皆可獲得報名費全額折抵的機票回饋金，讓報名更有價值，輕鬆享受運動與旅遊雙重樂趣。

活動當天更將祭出100張台灣虎航指定航點來回免費機票「大Fun送」，秉持著「抽好、抽滿」的精神，讓每位跑者除了享受路跑的暢快，更有機會把夢想航程一起帶回家。另外，只要於 9月10日（周三）前完成報名並繳費，就有機會可以抽到超值早鳥禮，一起感受2025tigerrun煥然一新的台虎魅力。

今年活動以「山海聲浪 vibes」為主題，將賽道化身為一趟沉浸式的環遊世界旅程。跑者將沿途穿越「國家主題音樂區」，每區皆以當地特色音樂營造專屬氛圍，從山嵐到浪潮，感受跨越國界的節奏律動。除了聽覺饗宴，補給站更精心準備各航點的代表美食，將異國風味化為賽道上的能量來源，讓參賽者在補水之餘，也能用味蕾完成一次旅行。不用出國，就能盡情感受台灣虎航航點的獨特魅力。

2025tigerrun特別規劃「山海市集 Chill 樂園」為跑者打造賽後放鬆的理想天地，現場匯集小農手搖飲、氣泡水攤位，搭配草坪野餐區的悠閒氛圍與山海市集的異國美食，讓跑者在衝線後邊品嚐美味邊開趴,，延續屬於tigerrun的熱力與感動。

活動獎牌。
活動獎牌。

2025 tigerrun 為參賽者準備了豐富的贈品，包括2025tigerrun紀念衫與精美的完賽獎牌，獎牌採用象徵台灣虎航精神的「虎斑尾翼」造型設計，展現獨特品牌風格。此外，還特別推出台灣虎航 xTHERMOS 膳魔師聯名輕水瓶,兼具實用與收藏價值，讓跑者在賽事與日常生活中都能感受到貼心回饋。另有邀請兩組人氣音樂卡司熱力開唱。

