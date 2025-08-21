快訊

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

賓士BMW奧迪跌落神壇 價值面臨「諾基亞時刻」

克里夫蘭女網／詹皓晴攜中國搭檔 直落二送貝果闖女雙4強

中央社／ 台北21日電
詹皓晴今天與中國搭檔蔣欣玗在WTA克里夫蘭女網賽以6比0、6比3擊敗地主組合，前進女雙4強。 新華社
詹皓晴今天與中國搭檔蔣欣玗在WTA克里夫蘭女網賽以6比0、6比3擊敗地主組合，前進女雙4強。 新華社

提前為網球4大滿貫賽的最後1場美國公開賽準備，台灣女將詹皓晴今天與中國搭檔蔣欣玗在WTA克里夫蘭女網賽以6比0、6比3擊敗地主組合，前進女雙4強。

在美國舉行的克里夫蘭女網賽屬於國際女子網球協會（WTA）250等級賽事，台灣女將詹皓晴把握美國網球公開賽前最後的備戰機會，這次克里夫蘭女網賽與中國好手蔣欣玗攜手，兩人名列女雙第2種子，在闖過頭關的情況下，如願取得8強門票。

詹皓晴、蔣欣玗今天在8強戰與地主「美國組合」班奈特（Anna Bennett）、佛雷（Anna Frey）正面交鋒，「海峽組合」在首盤展現絕對的宰制力，不僅將對手3個發球局全數突破，而且還避免遭破發，僅花費20分鐘就以6比0賞給對手「貝果」，同時取得聽牌優勢。

進入次盤，詹皓晴、蔣欣玗維持火燙狀態，開局差點再度上演破發下，打得對手毫無招架之力，並手握4比1領先，就算在第6局被對手攻破，「海峽組合」並未自亂陣腳，仍控制好場上節奏，逐步朝著勝利邁進。終場詹皓晴、蔣欣玗再以6比3打敗地主組合拿下勝利。

如願晉級女雙4強後，詹皓晴、蔣欣玗接下來將挑戰「中國組合」徐一璠、楊釗煊，力拚前進冠軍戰門票，其中詹皓晴目標尋求本季首座冠軍。

詹皓晴 美國公開賽

延伸閱讀

桌球／WTT歐洲大滿貫賽 鄭怡靜首搭簡彤娟挺進女雙8強

美網／許育修、葛蘭喬安娜會外出局 曾俊欣單打獨撐

辛辛那提女網／詹皓晴、吳芳嫺連續落馬 3台將皆「一輪遊」

網球／WTA辛辛那提女網賽 謝淑薇和日本搭檔首輪淘汰

相關新聞

傳奧運金牌李洋出任運動部長、鄭世忠任次長 8月23日後揭曉

行政院運動部預計將於9月9日國民體育日掛牌成立，近日體育界盛傳一份名單將在8月23日後公布，2屆奧運羽球金牌得主李洋將出任部長。 這份名單中，次長由現任體育署長鄭世忠、高俊雄及洪志昌出任，全民運

桌球／林昀儒、鄭怡靜不敵頭號種子 混雙無緣4強

我國桌球「一姐」鄭怡靜在世界桌球職業大聯盟（WTT）瑞典大滿貫賽單日三戰，昨天晚間先登場的女雙開出紅盤，可惜女單在5局大...

路跑／虎航2025tigerrun暌違五年重磅回歸 8月22日起開放報名

台灣虎航（Tigerair Taiwan）暌違五年再度舉辦路跑活動「2025tigerrun」，將於11月29日（周六）...

克里夫蘭女網／詹皓晴攜中國搭檔 直落二送貝果闖女雙4強

提前為網球4大滿貫賽的最後1場美國公開賽準備，台灣女將詹皓晴今天與中國搭檔蔣欣玗在WTA克里夫蘭女網賽以6比0、6比3擊...

桌球／WTT歐洲大滿貫賽 鄭怡靜首搭簡彤娟挺進女雙8強

在瑞典舉行的WTT歐洲大滿貫賽，台灣「桌球一姐」鄭怡靜雖然在單打賽場以2比3惜敗，不過首度與簡彤娟搭檔的女雙，以3比0完...

拳擊／邱智琳挺進台北城市盃決賽 將戰奧運銅牌並木月海

2025台北城市盃拳擊邀請賽今天於台北體育館行第二天複賽賽程，日本東京隊兩名唯二奧運名將並木月海、原田周大都闖進決賽，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。