克里夫蘭女網／詹皓晴攜中國搭檔 直落二送貝果闖女雙4強

提前為網球4大滿貫賽的最後1場美國公開賽準備，台灣女將詹皓晴今天與中國搭檔蔣欣玗在WTA克里夫蘭女網賽以6比0、6比3擊敗地主組合，前進女雙4強。

在美國舉行的克里夫蘭女網賽屬於國際女子網球協會（WTA）250等級賽事，台灣女將詹皓晴把握美國網球公開賽前最後的備戰機會，這次克里夫蘭女網賽與中國好手蔣欣玗攜手，兩人名列女雙第2種子，在闖過頭關的情況下，如願取得8強門票。

詹皓晴、蔣欣玗今天在8強戰與地主「美國組合」班奈特（Anna Bennett）、佛雷（Anna Frey）正面交鋒，「海峽組合」在首盤展現絕對的宰制力，不僅將對手3個發球局全數突破，而且還避免遭破發，僅花費20分鐘就以6比0賞給對手「貝果」，同時取得聽牌優勢。

進入次盤，詹皓晴、蔣欣玗維持火燙狀態，開局差點再度上演破發下，打得對手毫無招架之力，並手握4比1領先，就算在第6局被對手攻破，「海峽組合」並未自亂陣腳，仍控制好場上節奏，逐步朝著勝利邁進。終場詹皓晴、蔣欣玗再以6比3打敗地主組合拿下勝利。

如願晉級女雙4強後，詹皓晴、蔣欣玗接下來將挑戰「中國組合」徐一璠、楊釗煊，力拚前進冠軍戰門票，其中詹皓晴目標尋求本季首座冠軍。