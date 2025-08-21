足球／歐冠29日抽籤 6英超隊參戰有看頭

快訊

台灣醒報／ 台北報導
新賽季歐足洲際賽將燃戰火，多達6支英超球隊搶到席次、齊聚歐冠，看點不少。 法新社
歐洲最高等級的洲際盃賽歐冠迎接新賽季，29日將在摩納哥舉行抽籤儀式，這次看點包含多達6支英超球隊參戰、英超六大豪門的切爾西與熱刺都暌違2年重返歐冠、當前歐戰排名前15強僅羅馬未獲席次。隔日會進行歐霸與歐會盃的抽籤，看點在歷史曾2奪歐冠冠軍的前霸主、諾丁罕森林回歸歐戰，而同屬英超的水晶宮是建隊百年來首次參加歐戰。

英超球隊奪6席

根據《NBC新聞網》報導，本賽季歐洲最頂級的足球洲際賽歐冠，即將引燃戰火，29日將在摩納哥進行抽籤儀式，這也是採用新制的第二季，36支球隊將根據其歐戰積分係數被分成四檔次，每支球隊在每檔次抽出2個對手，總計8場賽事，總共取出16強進入淘汰賽。

本屆看點依然很多，被稱為第一聯賽的英超，本次將有6隊獲得席次：本國4強與1席額外名額（發給前個賽季表現較好的2個聯賽），再加上熱刺靠著歐霸冠軍保送席次，而作為英超傳統六豪門的熱刺、切爾西，也都是缺席2年歐冠後再回歸，也是首次參與新賽制，能與其他聯賽的強權碰出什麼火花引人注目。

而本屆歐戰積分排序前15強，僅有羅馬掉到第二層級的歐霸盃，也說明本屆競爭力不俗，前8場就會看到許多強強對戰。

歐冠傳奇森林隊回歸

隔日則會進行歐霸與歐會（第三層級）的抽籤，歐霸盃的最大看點是英超的諾丁罕森林，森林曾在1970年代尾聲，拿到歐冠二連霸，堪稱童話故事，他們在77/78賽季以升班馬身份來到頂級聯賽，同年就拿到冠軍，迄今仍是英格蘭體系唯一的升班即奪冠紀錄，隔年靠冠軍身份出戰歐冠就奪冠，期間聯賽保持42戰不敗，再一年又捧起歐冠冠軍、殺遍歐洲，經歷重建的他們重返歐戰令人期待。

而歐會盃也有小球隊逆襲的故事，英超的歐會盃資格是發給國內盃賽冠軍，但高度競爭的英超很少有盃賽冠軍是小球隊的情況，建隊120年的水晶宮卻做到了，他們扳倒強權曼城，拿到隊史首座最大的獎盃，同時以這個身份前往歐會盃，是隊史首度代表英格蘭前往歐戰。

