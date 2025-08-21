快訊

桌球／林昀儒、鄭怡靜不敵頭號種子 混雙無緣4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國桌球「一姐」鄭怡靜(右)在世界桌球職業大聯盟（WTT）瑞典大滿貫賽單日三戰，女雙過關，但女單與混雙都落敗。 新華社
我國桌球「一姐」鄭怡靜在世界桌球職業大聯盟（WTT）瑞典大滿貫賽單日三戰，昨天晚間先登場的女雙開出紅盤，可惜女單在5局大戰遭逆轉，混雙和林昀儒的組合又不敵頭號種子，無緣最終4強。

瑞典大滿貫是今年新增到歐洲大滿貫賽的賽事，總獎金155萬美元（約新台幣4690萬元），鄭怡靜和林昀儒都是單打、雙打和混雙三線出擊，兩人混雙第二輪更在5局大戰力退列第7種子的地主卡爾松（Kristian Karlsson）／凱爾伯（Christina Kallberg），搶下8強門票。

今天凌晨的混雙8強賽，也是鄭怡靜單日第三戰，寶島組合碰列頭號種子的中國組合林詩棟／蒯曼，第三局握有3個局點但沒把握，以4：11、3：11、11：13止步。

鄭怡靜首度和巴黎奧運隊友簡彤娟合作倒是有亮眼表現，兩人第二輪碰列第5種子的羅馬尼亞組合薩瑪拉（Elizabeta Samara）／斯佐科斯（Bernadette Szocs），以13：11、11：8、11：9奪勝，台灣時間今天晚上6點將和列第3種子的南韓組合金娜英／柳韓娜搶4強票。

鄭怡靜女單第二輪碰中國轉籍的李恩惠，可惜力拚5局遭逆轉；男雙列第2種子的高承睿／林昀儒碰中國組合梁靖崑／溫瑞博也在激戰中以8：11、9：11、11：9、11：9、9：11止不第二輪。

鄭怡靜 林昀儒 簡彤娟

