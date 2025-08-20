拳擊／邱智琳挺進台北城市盃決賽 將戰奧運銅牌並木月海

2025台北城市盃拳擊邀請賽今天於台北體育館行第二天複賽賽程，日本東京隊兩名唯二奧運名將並木月海、原田周大都闖進決賽，大會代言人巴黎奧運拳擊銅牌得主吳詩儀的陪練員邱智琳、唐德容也都闖進決賽。

2025台北城市盃拳擊邀請賽今下午賽前先舉行簡單隆重的開幕典禮，今年共有國內外16個城市隊伍近百人參賽，台北市政府體育局局長游竹萍說：「我想藉由這個比賽的邀請，透過城市之間的交流，讓國內外的選手都能夠一起帶動拳擊的能量，讓這個拳力，取得台灣跟世界接軌！市政府一直以來都秉持著強化選手競技運動的實力，希望持續的培育我們的基層運動選手，希望透過這樣的賽事讓大家的能力都能獲得提升。」

今年台北城市盃拳賽來自東京隊的實力最堅強，2020年東京奧運女子51公斤級銅牌的26歲女將並木月海，這次首度來台參賽，雖然只有156公分的袖珍身材，在女子54公斤級與澳門黃凱淇之戰，對手棄賽下提前晉級決賽。

但女子54公斤級另一邊4強賽則是由新竹市邱智琳對上台北市黃郁晴，最終由攻勢積極的邱智琳獲勝晉級決賽，明天將對上日本奧運銅牌女將並木月海，但已經當了一年多吳詩儀的陪練員之後，邱智琳並不想輕易認輸，她說：「因為剛從泰國比完U22賽獲得第三之後12日才剛回來，比賽內容沒有達到教練想要的內容；明天決賽並不緊張，我陪練時都跟念琴、郁婷和詩儀三位奧運學姐都打過了，能當學姐的陪練讓我學習到很多，明天決賽反正打就是了，她會老我會年輕，目標就是要打滿三回合不被讀秒！」

東京隊另一名巴黎奧運國手、同時也是上屆杭州亞運57公斤級銀牌23歲選手原田周大，今在M60公斤級4強賽對上澳門選手沙爾文時也展現出多變腳法和神出鬼沒的拳法，一面倒壓制對手，三局後被判定獲勝晉級決賽，但儘管輕鬆獲勝，原田周大對自己的表現並不滿意，第一次來台參賽的他說：「我還需要做更多的練習才能把自己的動作做得更熟練，還有很多要克服的地方，所以，接下來要再做更多的努力在這一部份徹底掌握。」

幾位台將今天也有不俗的表現，在女子65公斤中桃園市隊唐德容對上日本前世錦賽國手鬼頭苿衣，兩名選手重砲互轟，完全互不相讓下，兩人打到第三回合都快力竭，最終唐德容才拿下勝利晉級決賽，她說：「其實在賽前有看過了對手的IG，發現她是四屆日本冠軍，就很生氣，怎麼會一開始就遇到這麼強的選手，今天也因為對手很強下，一開始打的比較緊張，後來第二回合一度試著拉開距離，但效果並不好，聽從教練指示再衝進才拿下勝利。」

最可惜是7月甫於泰國打下WBC亞洲輕蠅量級新任拳王邱正，在男子55公斤級首場戰役就對上難纏的南韓龍仁市選手李宗憲，邱正在第二回合落後下，可惜第三回合追趕不及而爆冷落敗，邱正無奈的說：「很可惜，如果滿分10分的話，我只有3、4分吧！第二回合沒有做好，沒有調整好節奏，所以就抓得會比較單發，比較可惜一點，第三回合要追來不及了。」