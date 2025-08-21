桌球／WTT歐洲大滿貫賽 鄭怡靜首搭簡彤娟挺進女雙8強

在瑞典舉行的WTT歐洲大滿貫賽，台灣「桌球一姐」鄭怡靜雖然在單打賽場以2比3惜敗，不過首度與簡彤娟搭檔的女雙，以3比0完封對手，順利取得8強門票。

台灣「桌球一姐」鄭怡靜，這次在世界桌球職業大聯盟（WTT）歐洲大滿貫賽「三線出擊」。她先與「沉默殺手」林昀儒聯手混雙晉級8強後，接著再與首度搭檔簡彤娟力拚女雙賽場，2人今天挑戰賽會第5種子的羅馬尼亞組合薩瑪拉（Elizabeta Samara）、斯佐科斯（Bernadette Szocs）。

簡彤娟。圖／大專體總提供

首局開打後，鄭怡靜、簡彤娟展現纏鬥能力，與對手形成拉鋸戰，甚至打破僵局、率先逼出局點，就算被化解掉2個，仍以13比11先馳得點，並將氣勢延續至第2局，在幾乎整局都保持在領先位置情況下，2人以11比8手握聽牌優勢。

進入關鍵第3局，鄭怡靜、簡彤娟一開始就取得4比1領先，雖一度被逆轉，但隨即回敬一波連得5分攻勢，幫助台灣組合拿到賽末點，沒想到被對手化解掉3個、追到僅剩1分差，所幸2人及時回穩，終場再以11比9搶下勝利，拿到女雙8強門票。

不過，鄭怡靜在女單32強面對韓國好手李恩惠，前3局打完以11比8、9比11、11比5拿到聽牌優勢，眼看就要取得勝利，卻在第4局以9比11遭到逆轉，加上決勝第5局以6比11讓出，導致鄭怡靜無緣女單16強。

在男雙部分，名列第2種子的「柚香林萌」林昀儒、高承睿，在16強與中國組合梁靖崑、溫瑞博上演激戰，雙方拚搏逼近45分鐘，林昀儒、高承睿差點就要上演「讓2追3」逆轉秀，可惜在決勝第5局未能守住領先地位，終場以8比11、9比11、11比9、11比9、9比11落敗。