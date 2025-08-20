雙潭馬拉松菁英賽年底開跑總獎金百萬元 台日馬拉松長跑好手代言

國際認證2025雙潭馬拉松菁英賽11月30日清晨6時，在嘉市立田徑場北門口熱血開跑，市長黃敏惠與全統運動用品公司總經理余俊芳上午在鈺通大飯店，宣布賽事，揪全國跑者挑戰百萬獎金，明天開放報名。

本屆賽事邀請在馬拉松圈名人、Youtube頻道「日本人跑遍台灣」經營者的「TOMO桑」後藤友嗣，以及嘉義在地長跑好手朱婕妤擔任活動代言人。

沿著嘉市蘭潭與毗鄰番路鄉仁義潭路跑路線，以風景怡人、賽道富起伏與挑戰著稱，深受國內外跑者喜愛。為與國際接軌、迎接更多國際跑者，黃敏惠、余俊芳宣布通過世界田徑總會（World Athletics）與國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）全馬、半馬的國際認證「2025雙潭馬拉松菁英賽」，11月30日清晨6時在市立田徑場北門口熱血開跑。

邀請全國菁英跑者齊聚嘉義，用速度與耐力在世界認證的賽道上一較高下。2025雙潭馬拉松菁英賽明天開放報名，賽事設限額與成績門檻，總獎金超過百萬元，冠軍獎金12萬元，相當優渥。

路跑代言人「TOMO桑」是清大天文研究所副教授，來台10年累積參加超過300場路跑，因為對路跑熱愛，讓他展開斜槓人生，現在也是路跑界的知名網紅。

TOMO桑表示，雙潭馬拉松賽道風景優美，但前段有較明顯上坡路段，建議一開始不要衝刺過快，以免過早耗盡體力。此外，嘉義風光迷人，但陽光強烈，記得做好充分的防曬準備，保護自己順利完賽。

另名代言人在地囝仔朱婕妤，國小二年級進入田徑競技，就讀僑平國小、玉山國中、輔仁中學期間，訓練自律，田徑競技展現不凡實力。2023年代表國家出賽「世界中學生U15運動會」，獲得田徑U18 組女子2千公尺障礙冠軍。

她分享，雙潭馬拉松路線是她日常訓練場地，擁有得天獨厚的自然環境與優美景色，邀請跑者們一同參加今年的雙潭馬拉松，一起在美麗的風景中享受奔跑的快樂。