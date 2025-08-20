足球／欲複製「蘇超」爆火效應 「川超」9月下旬開幕
中國江蘇省城市足球賽「蘇超」爆火後，四川省預計也將啟動自身的省城市足球賽「川超」，預計9月20日開幕。
據成都日報，新版四川省城市足球聯賽「川超」將跨年舉行，計劃於2025年9月20日開幕，將一直持續到2026年7月結束。
比賽採取分區賽—總決賽相結合的模式舉行，共計將進行28輪162場比賽。按照相鄰關係分為川東、川南、川西、川北4個賽區，目前除成都隊外，其餘20個城市參賽隊已基本落位。
地方體育熱潮帶動內需消費市場。中國國家體育總局體育經濟司司長楊雪鶇昨在國新辦新聞記者會上表示，今年上半年，河北、浙江、福建等7地一共監測了511場重點賽事活動，帶動體育及相關消費逾人民幣160億元（約新台幣640億元），場均帶動超3000萬元，在擴大內需方面發揮了重要作用。
楊雪鶇以杭州亞運為例，表示賽事帶動周邊地區消費最高成長40%以上。同時指出，群眾賽事活動不斷拓展創新，「村超」、「浙BA」等賽事火爆出圈，其中「蘇超」帶動江蘇全域多場景消費380億元，有力促進了消費。
