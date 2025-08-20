聽新聞
0:00 / 0:00
羽球／分手2個女兒的媽 「龍王」安賽龍：生活不總是盡如人意
兩屆奧運金牌得主、丹麥羽球名將「龍王」安賽龍（Viktor Axelsen）昨天深夜透過社群宣布，和一同育有兩個女兒的女友納塔莉亞（Natalia Koch Rohde）分手，震撼羽壇。
身高180公分的納塔莉亞也曾是丹麥女單成員，最高世界排名35位，2018年才離開國家隊；她和安賽龍2011年認識、相戀，5年前迎接第一個女兒誕生，三年前第2個女兒出世，安賽龍常在社群上分享和女兒的日常，更曾在社群分享和納塔莉亞求婚成功的消息，但兩人並未正式成婚。
長跑14年的羽球「神鵰俠侶」無預警分開，安賽龍透過社群發文表示，生活不總是盡如人意，和納塔莉亞經過認真且慎重的思考後決定分手，現在最主要的重心將是好好照顧一雙女兒，在這段辛苦的時刻盡力扮演好雙親的角色。
安賽龍最後也提到，希望外界給與尊重和私人空間，兩人未來不會針對私事評論。
曾是「世界球王」的安賽龍目前排名下滑到第18名，3月全英公開賽首輪3局爆冷輸給我國「左手重砲」林俊易後，進行椎間盤手術，超過5個月沒再出賽，下周巴黎登場的世界錦標賽也將缺席。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言