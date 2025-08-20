羽球／分手2個女兒的媽 「龍王」安賽龍：生活不總是盡如人意

兩屆奧運金牌得主、丹麥羽球名將「龍王」安賽龍（Viktor Axelsen）昨天深夜透過社群宣布，和一同育有兩個女兒的女友納塔莉亞（Natalia Koch Rohde）分手，震撼羽壇。

身高180公分的納塔莉亞也曾是丹麥女單成員，最高世界排名35位，2018年才離開國家隊；她和安賽龍2011年認識、相戀，5年前迎接第一個女兒誕生，三年前第2個女兒出世，安賽龍常在社群上分享和女兒的日常，更曾在社群分享和納塔莉亞求婚成功的消息，但兩人並未正式成婚。

長跑14年的羽球「神鵰俠侶」無預警分開，安賽龍透過社群發文表示，生活不總是盡如人意，和納塔莉亞經過認真且慎重的思考後決定分手，現在最主要的重心將是好好照顧一雙女兒，在這段辛苦的時刻盡力扮演好雙親的角色。

安賽龍最後也提到，希望外界給與尊重和私人空間，兩人未來不會針對私事評論。