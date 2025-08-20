快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／分手2個女兒的媽 「龍王」安賽龍：生活不總是盡如人意

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
兩屆奧運金牌得主、丹麥羽球名將「龍王」安賽龍。 新華社
兩屆奧運金牌得主、丹麥羽球名將「龍王」安賽龍。 新華社

兩屆奧運金牌得主、丹麥羽球名將「龍王」安賽龍（Viktor Axelsen）昨天深夜透過社群宣布，和一同育有兩個女兒的女友納塔莉亞（Natalia Koch Rohde）分手，震撼羽壇。

身高180公分的納塔莉亞也曾是丹麥女單成員，最高世界排名35位，2018年才離開國家隊；她和安賽龍2011年認識、相戀，5年前迎接第一個女兒誕生，三年前第2個女兒出世，安賽龍常在社群上分享和女兒的日常，更曾在社群分享和納塔莉亞求婚成功的消息，但兩人並未正式成婚。

長跑14年的羽球「神鵰俠侶」無預警分開，安賽龍透過社群發文表示，生活不總是盡如人意，和納塔莉亞經過認真且慎重的思考後決定分手，現在最主要的重心將是好好照顧一雙女兒，在這段辛苦的時刻盡力扮演好雙親的角色。

安賽龍最後也提到，希望外界給與尊重和私人空間，兩人未來不會針對私事評論。

曾是「世界球王」的安賽龍目前排名下滑到第18名，3月全英公開賽首輪3局爆冷輸給我國「左手重砲」林俊易後，進行椎間盤手術，超過5個月沒再出賽，下周巴黎登場的世界錦標賽也將缺席。

安賽龍透過社群宣布和女友分手。圖／擷取自安賽龍IG
安賽龍透過社群宣布和女友分手。圖／擷取自安賽龍IG

羽球 安賽龍 林俊易

延伸閱讀

羽球／排名賽邱啟睿拜師李洋 終與邱紹華升男雙甲組

羽球／李洋能打也能教 全大運、排名賽國體大成績亮眼

大牙與羽球教練尪宣布離婚！斷5年婚「接受愛情已逝」

羽球世錦賽／丹麥前球王安賽龍宣布退賽 無緣爭取第3面金牌

相關新聞

桌球／林昀儒男單出局 混雙攜鄭怡靜5局大戰闖8強

世界桌球職業大聯盟（WTT）瑞典大滿貫賽過24歲生日的「小林同學」林昀儒，和混雙搭檔鄭怡靜都是單打、雙打、混雙三線出擊，...

羽球／分手2個女兒的媽 「龍王」安賽龍：生活不總是盡如人意

兩屆奧運金牌得主、丹麥羽球名將「龍王」安賽龍（Viktor Axelsen）昨天深夜透過社群宣布，和一同育有兩個女兒的女...

桌球／林昀儒鄭怡靜逆轉勝 闖WTT歐洲大滿貫混雙8強

台灣桌球一哥「沈默殺手」林昀儒在WTT歐洲大滿貫賽男單落敗後，接著再與鄭怡靜搭檔混雙，兩人化解1個賽末點，合力以3比2扳...

桌球／WTT瑞典大滿貫賽 林昀儒不敵戶上隼輔止步32強

台灣桌球一哥林昀儒，今天在WTT瑞典大滿貫賽男單32強，面對日本好手戶上隼輔，以6比11、5比11、10比12吞下敗仗，...

拳擊／台北市城市盃今登場 外隊來勢洶洶還有奧運名將坐鎮

一年一度的拳壇大賽「2025台北城市盃拳擊邀請賽」在8月19至22日於台北體育館盛大登場，今年共有包括台北市16支城市隊...

辛辛那提女網／溫布頓後再捧冠 波蘭名將斯威雅蒂寫新猷

先是溫布頓登頂，世界排名第3的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在辛辛那提女網賽再度高捧金盃，她以7：5、6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。