桌球／林昀儒男單出局 混雙攜鄭怡靜5局大戰闖8強

世界桌球職業大聯盟（WTT）瑞典大滿貫賽過24歲生日的「小林同學」林昀儒，和混雙搭檔鄭怡靜都是單打、雙打、混雙三線出擊，林昀儒昨天面臨單日兩戰考驗，台灣時間昨晚的男單連輸3局落馬，不過今天凌晨進行的混雙和鄭怡靜演出5局大戰逆轉勝，瓦解地主對手賽末點下勝出，拿到8強門票。

瑞典大滿貫是今年新增到歐洲大滿貫賽的賽事，總獎金155萬美元（約新台幣4690萬元），世界排名11的林昀儒男單列第10種子，首輪順利過關，昨晚第二輪碰世界排名26的戶上隼輔卻陷入苦戰，連輸兩局下第三局雖瓦解對手2個賽末點，但追平後沒能反超，最終以6：11、5：11、10：12止步第二輪。

稍作休息的林昀儒在混雙再上陣，他和鄭怡靜碰列第7種子的地主卡爾松（Kristian Karlsson）／凱爾伯（Christina Kallberg），首局寶島組合以11：4拿下，第二局遭地主11：7扳平局數；第三局寶島組合再以11：9收下、取得「聽牌」優勢，不過地主第四局5：7落後下打出連拿6分的逆轉攻勢，以11：7再扳平局數。

決勝第五局比分拉鋸，雙方七度平手，寶島組合雖浪費9：7領先優勢，遭地主連搶3分先拿到賽末點，不過頂住壓力瓦解危機後再連下2分，最終以12：10搶下8強門票，下戰將強碰列頭號種子的中國組合林詩棟／蒯曼，預計明天凌晨2點55分進行。

鄭怡靜將面臨單日三戰考驗，今天晚上6點女雙第二輪先和簡彤娟碰第5種子，8點20分女單第二輪戰中國轉籍南韓的李恩惠，凌晨混雙再上陣，對體力是不小考驗。