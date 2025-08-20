桌球／林昀儒鄭怡靜逆轉勝 闖WTT歐洲大滿貫混雙8強

台灣桌球一哥「沈默殺手」林昀儒在WTT歐洲大滿貫賽男單落敗後，接著再與鄭怡靜搭檔混雙，兩人化解1個賽末點，合力以3比2扳倒地主組合，取得8強門票。

在瑞典舉行的WTT歐洲大滿貫賽，剛過24歲生日的林昀儒，沒想到在男單賽場以0比3不敵日本好手戶上隼輔、無緣前進16強，不過他隨即整理好狀態，與台灣一姐鄭怡靜攜手征戰混雙，並在16強挑戰世界排名第9的瑞典組合卡森（Kristian Karlsson）、凱爾伯（Christina Kallberg）。

挾著2勝0負的對戰優勢，林昀儒、鄭怡靜在首局勢如破竹，一開始就連得9分，頻頻強勢進攻迫使對手回擊出界，以11比4先馳得點，不過第2局台灣組合在中段陷入亂流，連續丟掉6分情況下，未能守住領先位置，以7比11遭到扳平。

並未自亂陣腳的林昀儒、鄭怡靜，在第3局找回狀態，不僅皆能維持領先地位，就算一度被化解3個局點，仍以11比9率先手握聽牌優勢，只是台灣組合在第4局再度出現連續失分狀況，以7比11讓出無緣提前結束比賽。

進入決勝第5局，林昀儒、鄭怡靜與對手形成拉鋸戰，然而在9比6領先時，被連3分逼出賽末點，所幸台灣組合靠著對手回擊出界延續戰線，最後更在林昀儒強勢反拍進攻下，以12比10驚險搶下勝利，結束這場逼近45分鐘的激戰，同時取得混雙8強門票，接下來兩人將迎戰頭號種子的中國組合林詩棟、蒯曼。