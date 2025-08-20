快訊

免費貼圖4款！精品貼圖爽用到2026年 椒滴滴「敗家圖案」必用

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

賴清德淨零淪口號！台電火力全開 碳排連9年破9000萬噸

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／林昀儒鄭怡靜逆轉勝 闖WTT歐洲大滿貫混雙8強

中央社／ 台北20日電
林昀儒(左)、鄭怡靜(右)。 新華社
林昀儒(左)、鄭怡靜(右)。 新華社

台灣桌球一哥「沈默殺手」林昀儒在WTT歐洲大滿貫賽男單落敗後，接著再與鄭怡靜搭檔混雙，兩人化解1個賽末點，合力以3比2扳倒地主組合，取得8強門票。

在瑞典舉行的WTT歐洲大滿貫賽，剛過24歲生日的林昀儒，沒想到在男單賽場以0比3不敵日本好手戶上隼輔、無緣前進16強，不過他隨即整理好狀態，與台灣一姐鄭怡靜攜手征戰混雙，並在16強挑戰世界排名第9的瑞典組合卡森（Kristian Karlsson）、凱爾伯（Christina Kallberg）。

挾著2勝0負的對戰優勢，林昀儒、鄭怡靜在首局勢如破竹，一開始就連得9分，頻頻強勢進攻迫使對手回擊出界，以11比4先馳得點，不過第2局台灣組合在中段陷入亂流，連續丟掉6分情況下，未能守住領先位置，以7比11遭到扳平。

並未自亂陣腳的林昀儒、鄭怡靜，在第3局找回狀態，不僅皆能維持領先地位，就算一度被化解3個局點，仍以11比9率先手握聽牌優勢，只是台灣組合在第4局再度出現連續失分狀況，以7比11讓出無緣提前結束比賽。

進入決勝第5局，林昀儒、鄭怡靜與對手形成拉鋸戰，然而在9比6領先時，被連3分逼出賽末點，所幸台灣組合靠著對手回擊出界延續戰線，最後更在林昀儒強勢反拍進攻下，以12比10驚險搶下勝利，結束這場逼近45分鐘的激戰，同時取得混雙8強門票，接下來兩人將迎戰頭號種子的中國組合林詩棟、蒯曼。

林昀儒 鄭怡靜

延伸閱讀

桌球／WTT瑞典大滿貫賽 林昀儒不敵戶上隼輔止步32強

桌球／WTT瑞典大滿貫賽 高承睿男單首輪落馬

桌球／鄭怡靜1天2戰 WTT瑞典大滿貫賽女單晉32強

桌球／林昀儒復仇韓國李尚洙 WTT瑞典大滿貫賽晉32強

相關新聞

桌球／林昀儒男單出局 混雙攜鄭怡靜5局大戰闖8強

世界桌球職業大聯盟（WTT）瑞典大滿貫賽過24歲生日的「小林同學」林昀儒，和混雙搭檔鄭怡靜都是單打、雙打、混雙三線出擊，...

桌球／林昀儒鄭怡靜逆轉勝 闖WTT歐洲大滿貫混雙8強

台灣桌球一哥「沈默殺手」林昀儒在WTT歐洲大滿貫賽男單落敗後，接著再與鄭怡靜搭檔混雙，兩人化解1個賽末點，合力以3比2扳...

桌球／WTT瑞典大滿貫賽 林昀儒不敵戶上隼輔止步32強

台灣桌球一哥林昀儒，今天在WTT瑞典大滿貫賽男單32強，面對日本好手戶上隼輔，以6比11、5比11、10比12吞下敗仗，...

拳擊／台北市城市盃今登場 外隊來勢洶洶還有奧運名將坐鎮

一年一度的拳壇大賽「2025台北城市盃拳擊邀請賽」在8月19至22日於台北體育館盛大登場，今年共有包括台北市16支城市隊...

辛辛那提女網／溫布頓後再捧冠 波蘭名將斯威雅蒂寫新猷

先是溫布頓登頂，世界排名第3的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在辛辛那提女網賽再度高捧金盃，她以7：5、6...

羽球／排名賽邱啟睿拜師李洋 終與邱紹華升男雙甲組

2025年第2次全國羽球排名賽今天落幕，最後一天乙組賽事，彰師大的邱啟睿和國體大的邱紹華聯手以21比23、21比19、2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。